তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষের এই যুগে মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য, ব্যাংক হিসাব, ব্যবসায়িক গোপনীয়তা এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা—সবকিছুই ডিজিটাল নেটওয়ার্কের ওপর নির্ভরশীল।
এই ডিজিটাল জগতে বিনা অনুমতিতে কারও ডিভাইস, অ্যাকাউন্ট বা সার্ভারে প্রবেশ করাকেই ‘হ্যাকিং’ বলা হয়।
উদ্দেশ্য ও ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে আধুনিক সাইবার জগতে হ্যাকিং মূলত দুই ধরনের হয়ে থাকে—একটি হলো ক্ষতিকর বা অসৎ উদ্দেশ্যে হ্যাকিং (ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকিং), আর অন্যটি হলো নিরাপত্তার ত্রুটি খুঁজে বের করে সিস্টেমকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে বৈধ হ্যাকিং (এথিক্যাল বা হোয়াইট হ্যাট হ্যাকিং)।
কারও মুঠোফোন, কম্পিউটার বা আইডি তার ব্যক্তিগত ঘরের মতোই সংরক্ষিত। অনুমতি ছাড়া সেখানে প্রবেশ করা মানে অন্যের ঘরে বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়া।
কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের অনুমতি ছাড়া তাদের ডিজিটাল সিস্টেম, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট, ই-মেইল বা ব্যাংক হিসাবে অনুপ্রবেশ করা, তথ্য চুরি করা, ব্ল্যাকমেল করা কিংবা সিস্টেম অচল করে দেওয়া, যাকে বলে সাইবার আক্রমণ, তা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম এবং মহাপাপ।
এর পেছনে কোরআন ও হাদিসের একাধিক সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে:
গোপনীয়তা লঙ্ঘন: হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে মূলত অন্যের ব্যক্তিগত তথ্য ও গোপন বিষয়ে উঁকি দেওয়া হয়।
পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা কঠোরভাবে নিষেধ করে বলেছেন, ‘হে ইমানদারগণ, তোমরা অধিক ধারণা থেকে বিরত থাকো... এবং তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান (গুপ্তচরবৃত্তি) কোরো না।’ (সুরা হুজুরাত, আয়াত: ১২)
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘যদি তুমি মানুষের গোপন দোষ-ত্রুটি ও গোপনীয়তা খুঁজে বেড়াও, তবে তুমি তাদের বিপর্যস্ত করে দেবে।’ (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৪৮৮৮)
অনুমতি ছাড়া অন্যের সীমানায় প্রবেশ: কারও মুঠোফোন, কম্পিউটার বা আইডি তার ব্যক্তিগত ঘরের মতোই সংরক্ষিত। অনুমতি ছাড়া সেখানে প্রবেশ করা মানে অন্যের ঘরে বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়া।
আল্লাহ বলেন, ‘হে ইমানদারগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদের সালাম না দিয়ে প্রবেশ কোরো না।’ (সুরা নুর, আয়াত: ২৭)।
ডিজিটাল চুরি ও সম্পদ আত্মসাৎ: হ্যাকিং করে কারও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা সরিয়ে নেওয়া, ক্রেডিট কার্ডের তথ্য চুরি করা কিংবা ‘র্যানসমওয়্যার’ আক্রমণ করে মুক্তিপণ দাবি করা সরাসরি চুরি ও ডাকাতির শামিল।
পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, ‘তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ গ্রাস কোরো না।’ (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৮৮)
এ ছাড়া মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে মানুষের সিস্টেম বা সম্পদ জিম্মি করা ফিকহের পরিভাষায় ‘হিরাবাহ’ বা প্রকাশ্য সন্ত্রাসের অন্তর্ভুক্ত, যার কঠোর শাস্তির কথা কোরআনে ঘোষিত হয়েছে। (সুরা মায়িদা, আয়াত: ৩৩; ইবনে কুদামা, আল-মুগনি, ৯/১৪৫, মাকতাবাতুল কাহেরা, কায়রো, ১৯৬৮)
অন্যের ক্ষতিসাধন: ভাইরাস বা ম্যালওয়্যার ছড়িয়ে কারও ডেটা নষ্ট করে দেওয়া বা সার্ভার ক্র্যাশ করানো চরম জুলুম।
রাসুল (সা.) ফিকহের একটি চিরন্তন মূলনীতি ঘোষণা করেছেন, ‘নিজের কোনো ক্ষতি করা যাবে না এবং অন্যেরও কোনো ক্ষতিসাধন করা যাবে না।’ (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস: ২৩৪০)
সাইবার নিরাপত্তার ত্রুটি খুঁজে বের করা এবং হ্যাকারদের আক্রমণ থেকে মুসলমানদের সম্পদ ও তথ্য রক্ষা করার উদ্দেশ্যে যে হ্যাকিং বা পেনিট্রেশন টেস্টিং করা হয়, তা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট মালিক বা কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট অনুমতিক্রমে হতে হবে। অনুমতি সাপেক্ষে নিরাপত্তার স্বার্থে এটি করা জায়েজ এবং উপকারী জ্ঞান হিসেবে গণ্য।শায়খ মুহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ
বর্তমান বিশ্বে ব্যাংক, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বড় কোম্পানিগুলো তাদের নিজস্ব সিস্টেমের দুর্বলতা (ভালনারেবিলিটি) খুঁজে বের করার জন্য সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ বা ‘এথিক্যাল হ্যাকার’ নিয়োগ দেয়।
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি নিয়ে এবং চুক্তির শর্ত মেনে সিস্টেমের ত্রুটি শনাক্ত করা ও তা মেরামত করা ইসলামে সম্পূর্ণ বৈধ বা জায়েজ; বরং জনস্বার্থে ও মানুষের সম্পদ রক্ষার নিয়তে করলে তা সওয়াবের কাজ।
শায়খ মুহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ উল্লেখ করেছেন, ‘সাইবার নিরাপত্তার ত্রুটি খুঁজে বের করা এবং হ্যাকারদের আক্রমণ থেকে মুসলমানদের সম্পদ ও তথ্য রক্ষা করার উদ্দেশ্যে যে হ্যাকিং বা পেনিট্রেশন টেস্টিং করা হয়, তা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট মালিক বা কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট অনুমতিক্রমে হতে হবে। অনুমতি সাপেক্ষে নিরাপত্তার স্বার্থে এটি করা জায়েজ এবং উপকারী জ্ঞান হিসেবে গণ্য।’ (আল-মুনাজ্জিদ, আল-ইসলাম সুয়াল ওয়া জাওয়াব, ফতোয়া: ১৭৫৬৬৪, রিয়াদ, ২০১২)
যদি কোনো শত্রুরাষ্ট্র বা অপরাধী গোষ্ঠী মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বা সাধারণ মানুষের ওপর সাইবার আক্রমণ চালায়, তবে আত্মরক্ষার্থে (ডিফেনসিভ সাইবার ওয়ারফেয়ার) রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তাদের সিস্টেম প্রতিহত করা বা পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়া শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ।
পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, ‘সুতরাং যে তোমাদের ওপর সীমালঙ্ঘন করবে, তোমরাও তার ওপর অনুরূপ সীমালঙ্ঘন করো।’ (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৯৪)
তবে জননিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার এই দায়িত্ব শুধু বৈধ রাষ্ট্র ও কর্তৃপক্ষের; ব্যক্তিগত আক্রোশে বা আইনের বাইরে গিয়ে কারও ক্ষতি করার অনুমতি সাধারণ কোনো নাগরিককে ইসলাম দেয়নি। (ইমাম মাওয়ারদি, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, পৃ. ৩৫-৩৬, দারুল হাদিস, কায়রো, ২০০৬)
প্রযুক্তি হলো একটি দ্বিমুখী হাতিয়ার। একে মানুষের কল্যাণ ও নিরাপত্তার কাজে ব্যবহার করলে তা ইবাদতে পরিণত হয়; আর মানুষের গোপনীয়তা নষ্ট ও সম্পদ চুরির কাজে ব্যবহার করলে তা দুনিয়া ও পরকালে চরম ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
ব্ল্যাক হ্যাট বা অবৈধ হ্যাকিং করে, তথ্য বিক্রি করে কিংবা ব্ল্যাকমেল করে যে অর্থ উপার্জন করা হয়, তা শতভাগ হারাম। এই অর্থ নিজের কাজে ব্যয় করা, দান করা বা মসজিদ-মাদ্রাসায় দেওয়া—কোনোটিই বৈধ নয়।
রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘পবিত্রতা ছাড়া নামাজ এবং অবৈধ সম্পদের দান আল্লাহ কবুল করেন না।’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২২৪)
তাই অবৈধভাবে অর্জিত এই সম্পদ প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া এবং আল্লাহর কাছে খাঁটি অন্তরে তওবা করা ওয়াজিব। (ইবনে আবেদিন শামি, রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার, ৬/৩৮৫, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৯৯২)
পরিশেষে বলা যায়, প্রযুক্তি হলো একটি দ্বিমুখী হাতিয়ার। একে মানুষের কল্যাণ ও নিরাপত্তার কাজে ব্যবহার করলে তা ইবাদতে পরিণত হয়; আর মানুষের গোপনীয়তা নষ্ট ও সম্পদ চুরির কাজে ব্যবহার করলে তা দুনিয়া ও পরকালে চরম ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।