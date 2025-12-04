মহানবী (সা.)-এর যেভাবে খাবার খেতেন

দৈনন্দিন জীবনে খাবার গ্রহণ করা একটি সাধারণ কাজ হলেও, ইসলাম একেও ইবাদতের স্তরে উন্নীত করেছে রাসুল (সা.)-এর সুন্নাহ বা আদর্শের মাধ্যমে। খাবার ও পানীয় গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর দেখানো আদব কেবল আধ্যাত্মিক পবিত্রতা নয়, বরং স্বাস্থ্যগত এবং সামাজিক শালীনতাও নিশ্চিত করে।
পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহতে উল্লিখিত খাবার গ্রহণের এই শিষ্টাচারগুলো একজন মুমিনকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করে এবং সমাজে তার ব্যক্তিত্বকে মার্জিত করে তোলে।
আভিধানিক অর্থে সুন্নাহ অর্থ হল রীতি, পদ্ধতি বা জীবনধারা। প্রাথমিক যুগে এটি রাসুল (সা.) পদ্ধতিকে বোঝাত। খাবার গ্রহণের আদবগুলো ইসলামি আইনবিদ বা ফকিহদের পরিভাষায় সাধারণত ‘সুন্নাহ’ বা ‘মোস্তাহাব’ হিসেবে গণ্য, যা পালন করলে সওয়াব হয় এবং না করলে গুনাহ হয় না, তবে তা নবীজির অনুসরণের মাধ্যমে জীবনকে উন্নত করে।
ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযি (রহ.) নবীজির খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের নীতি সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর এই নীতিগুলো প্রমাণ করে যে, নবীজি কোনো ধরনের খাদ্যের প্রতি বাড়াবাড়ি বা অনীহা পোষণ করতেন না, বরং তিনি স্থানীয় সংস্কৃতি এবং স্বাস্থ্যগত বিবেচনাকে গুরুত্ব দিতেন। (যাদ আল-মা'আদ, ৪/২০১-২০৩, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ১৯৯৮)
তিনি লিখেছেন:
স্থানীয় খাদ্যের প্রতি অনুরাগ: নবীজি তাঁর অঞ্চলের মানুষেরা যা খেতেন, তা-ই খেতেন। তিনি নিজেকে নির্দিষ্ট খাদ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন না।
খাবারের বৈচিত্র্য: তিনি একই ধরনের খাবারের ওপর নির্ভর করতেন না, বরং বিভিন্ন ধরনের খাবার গ্রহণ করতেন।
স্বাদের সমন্বয়: কোনো খাবারে যদি তীব্রতা থাকত, তবে তিনি তার বিপরীতধর্মী খাবার দিয়ে সেটি সংশোধন করে খেতেন। যেমন: তরতাজা খেজুরের উষ্ণতা তরমুজ দিয়ে প্রশমিত করতেন।
খাবারের দোষ না ধরা: তিনি কখনও কোনো খাবারের দোষ ধরতেন না। আবু হুরায়রাহ (রা.) বলেন, “নবীজি কখনও কোনো খাবারের দোষ ধরতেন না। যদি তাঁর রুচি হতো, তিনি তা খেতেন; আর যদি রুচি না হলে তা পরিত্যাগ করতেন এবং খেতেন না।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫৪০৯)
পছন্দের খাবার: তিনি গোশত, মিষ্টিদ্রব্য ও মধু পছন্দ করতেন।
আনুষঙ্গিক দিয়ে রুটি: তিনি রুটি কোনো আনুষঙ্গিক খাবার (ইদাম) পেলেই খেতেন।
পছন্দের পানীয়: তাঁর কাছে ঠান্ডা মিষ্টি পানীয় প্রিয় ছিল। এর অর্থ হতে পারে পরিষ্কার সুস্বাদু পানি, অথবা মধু মিশ্রিত পানি, অথবা খেজুর বা কিশমিশ ভেজানো পানি।
পাত্র ঢেকে রাখা: তিনি রাতের বেলা পাত্র ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, এমনকি একটি কাঠি দিয়ে হলেও পাত্রের উপর আড়াল দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।
ইসলামি সুন্নাহ অনুযায়ী আহারের শিষ্টাচারগুলোকে নিম্নলিখিতভাবে সংক্ষেপে তুলে ধরা যায়:
প্রস্তুতি ও শুরু
খাবারের আগে হাত ধোয়া: রোগ সৃষ্টিকারী ময়লা ও জীবাণু থেকে হাত পরিষ্কার করতে খাবারের আগে হাত ধোয়া মোস্তাহাব। এটি স্বাস্থ্যবিধির অন্যতম অংশ।
বিসমিল্লাহ বলা: খাবার শুরুর আগে ‘বিসমিল্লাহ’ বলা ওয়াজিব বা সুন্নাহ। রাসুল (সা.) বলেছেন, “যদি তোমাদের কেউ খাবারের শুরুতে আল্লাহর নাম বলতে ভুলে যায়, তাহলে যখন তার মনে পড়বে, তখন সে যেন বলে: বিসমিল্লাহি ফি আওওয়ালিহি ওয়া আখিরিহি (এর শুরু ও শেষে আল্লাহর নামে)।” (সুনান আবু দাউদ, হাদিস: ৩৭৬৭)
খাওয়ার পদ্ধতি
ডান হাত ব্যবহার: কোনো ওজর বা অপারগতা না থাকলে ডান হাত দিয়ে খাওয়া সুন্নাহ। চামচ বা এ জাতীয় কিছু ব্যবহার করাও জায়েয, তবে আঙ্গুল দিয়েও খাওয়া যেতে পারে।
নিজের দিক থেকে খাওয়া: অন্যদের দিকে হাত না বাড়িয়ে বা থালার মাঝখান থেকে না নিয়ে নিজের সামনের অংশ থেকে খাওয়া উচিত।
উমর ইবনে আবি সালামাহ (রা.) বলেন, “আমি নবীজির তত্ত্বাবধানে থাকা এক বালক ছিলাম। খাবারের পাত্রে আমার হাত ঘোরাঘুরি করত। আল্লাহর রাসুল আমাকে বললেন, ‘হে বালক, আল্লাহর নাম নাও, ডান হাত দিয়ে খাও এবং তোমার সামনের দিক থেকে খাও।’ এরপর থেকে এটিই আমার খাবারের রীতি ছিল।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫৩৭৬)
হেলান দিয়ে না খাওয়া: হেলান দিয়ে বা আড়ষ্ট ভঙ্গিতে খাওয়া মাকরুহ (অপছন্দনীয়)। নবীজি বলেছেন, “আমি হেলান দিয়ে খাই না।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫৩৯৮)
খাদ্যের মর্যাদা ও পরিমিতিবোধ
পড়ে যাওয়া খাবার তুলে খাওয়া: যদি কোনো খাবার বা লোকমা পড়ে যায়, তবে তার থেকে ময়লা সরিয়ে তা খেয়ে নেওয়া উচিত এবং শয়তানের জন্য ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।
আনাস (রা.) বলেন, “নবীজি যখন খাবার খেতেন, তখন তিনি তাঁর তিন আঙ্গুল চেটে নিতেন এবং বলতেন, ‘তোমাদের কারও লোকমা যদি পড়ে যায়, তবে সে যেন তা থেকে ময়লা সরিয়ে খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য ছেড়ে না দেয়।’” (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২০৩৪)
গরম খাবার না খাওয়া: খাবার কিছুটা ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত। তিনি বলেছেন, “খাবার ততক্ষণ খাওয়া উচিত নয় যতক্ষণ না তার বাষ্প দূর হয়।” (সুনান বায়হাকি, হাদিস: ১৪৮৫৬)
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা: খাওয়ার সময় ঢেকুর তোলা, থুথু ফেলা বা নাক ঝাড়া ইত্যাদি বা অন্যদের কাছে অপ্রীতিকর কাজ করা মাকরুহ।
পরিমিত আহার: অতিরিক্ত খাওয়া থেকে বিরত থাকা সুন্নাহ।
খাবারের সমাপ্তি ও বিদায়
খাবার শেষে বিদায়: মেহমানের উচিত, খাবার শেষ হওয়ার পর প্রয়োজন না থাকলে বেশি সময় ধরে মেজবানের কাছে বসে না থেকে অনুমতি নিয়ে চলে যাওয়া।
আল্লাহ তায়ালা বলেন, “অতএব যখন তোমরা খানা খেয়ে নেবে, তখন চলে যেয়ো।” (সুরা আহজাব, আয়াত: ৫৩)
খাবার শেষে দোয়া: খাবার শেষ হলে আল্লাহর প্রশংসা করা ও দোয়া পাঠ করা সুন্নাহ।
যেমন: “আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি আতআমানা ওয়া সাকানা ওয়া জাআলানা মিনাল মুসলিমিন” (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং মুসলিম বানিয়েছেন)।
হাত ধোয়া ও কুলকুচি: খাবার শেষে হাত ধোয়া এবং কুলি করা সুন্নাহ।
এই শিষ্টাচারগুলো অনুসরণ করে একজন মুমিন খাবার গ্রহণকে সওয়াবের কাজে পরিণত করতে পারে।