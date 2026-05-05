সফল জীবনের জন্য সময় ব্যবস্থাপনা: নবীজির ১০ সূত্র 

সাফল্য কোনো আকস্মিক প্রাপ্তি নয়, বরং তা সুশৃঙ্খল অভ্যাসের ধারাবাহিক ফসল। দেড় হাজার বছর আগে মুহাম্মদ (সা.) তাঁর ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ‘সময় ব্যবস্থাপনা’র কলাকৌশল বাস্তবায়ন করে সফল হওয়ার পথ দেখিয়েছেন।
একজন সফল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে তাঁর জীবনের ১০টি প্রধান সূত্র নিয়ে আয়োজন।
সাফল্যের প্রথম ধাপ হলো দিনের শুরুটা সঠিক সময়ে করা। নবীজি (সা.) দিনের প্রথম ভাগের কাজের জন্য দোয়া করেছেন। তিনি নিজে ভোরবেলা কোনো কাজে হাত দিতে পছন্দ করতেন।
তিনি দোয়া করেছেন, “হে আল্লাহ, আপনি আমার উম্মতের জন্য ভোরের সময়ে বরকত দান করুন।” (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ১২১২)
সাফল্যের জন্য বড় আয়োজনের চেয়ে কাজের ধারাবাহিকতা বেশি জরুরি। নবীজি (সা.) সেই কাজকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন যা নিয়মিত করা হয়, হোক তা পরিমাণে অল্প।
তিনি বলেছেন, “আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হলো তা-ই, যা নিয়মিত করা হয়; যদিও তা পরিমাণে অল্প হোক।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬৪৬৫)
বেশিরভাগ মানুষ অবসর সময়কে কেবল বিনোদনে অপচয় করে। অথচ নবীজি (সা.) একে জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেয়ামত ও পুঁজি হিসেবে গণ্য করেছেন।
তিনি বলেছেন, “দুটি নেয়ামতের বিষয়ে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকায় পড়ে আছে; তা হলো সুস্থতা ও অবসর।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬৪১২)
কোন কাজটি আগে করতে হবে আর কোনটি বর্জনীয়, তা নির্ধারণ করাই হলো সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। নবীজি (সা.) অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক কাজ ছেড়ে দেওয়াকে একজন আদর্শ মানুষের গুণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
তিনি বলেছেন, “একজন ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হলো নিরর্থক কাজ বর্জন করা।” (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ২৩১৭)
সাফল্যের পথে বাধা আসার আগেই সুযোগকে কাজে লাগানোই হলো দূরদর্শিতা। সময়ের সদ্ব্যবহারের বিষয়ে নবীজির (সা.) এই সূত্রটি কালজয়ী।
তিনি বলেছেন, “পাঁচটি বিষয় আসার আগে পাঁচটি বিষয়কে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করো— বার্ধক্যের আগে যৌবনকে, অসুস্থতার আগে সুস্থতাকে, দারিদ্র্যের আগে প্রাচুর্যকে, ব্যস্ততার আগে অবসরকে এবং মৃত্যুর আগে জীবনকে।” (হাকেম নিশাপুরি, আল-মুস্তাদরাক আলাস সহিহাইন, ৪/৩৪০, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৯০)
সাফল্যের অন্যতম স্তম্ভ হলো নিয়মানুবর্তিতা। নবীজি (সা.) নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পন্ন করা এবং কারো সঙ্গে সাক্ষাতের সময় দিলে তা রক্ষা করার ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর।
আব্দুল্লাহ ইবনে আবিল হাসমা (রা.) বলেন, “নবীজির সঙ্গে আমার একটি স্থানে সাক্ষাতের কথা ছিল। আমি ভুলে তিন দিন পর সেখানে গিয়ে দেখলাম তিনি অপেক্ষা করছেন। তিনি শুধু বললেন, তুমি আমাকে কষ্টে ফেলে দিলে।” (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৪৯৯৬)
সারাদিন একটানা কাজ করলে উৎপাদনশীলতা কমে যায়। নবীজি (সা.) দুপুরে অল্প সময় বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন, যা আধুনিক বিজ্ঞানও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।
তিনি বলেছেন, “তোমরা দুপুরে কিছুটা বিশ্রাম (কায়লুলা) নাও, কারণ শয়তান কায়লুলা করে না।” (তাবারানি, আল-মু’জামুল আওসাত, হাদিস: ২৮০৭)
রাতের গভীর পর্যন্ত জেগে থাকা পরবর্তী দিনের কাজের মান নষ্ট করে। নবীজি (সা.) এশার পর অকারণে আড্ডা দেওয়া অপছন্দ করতেন, যাতে ভোরে সতেজ মনে কাজ শুরু করা যায়।
আবু বারজাহ (রা.) বলেন, “নবীজি এশার নামাজের আগে ঘুমানো এবং নামাজের পর গল্পগুজব করা অপছন্দ করতেন।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫৬৮)
সাফল্যের জন্য একগুঁয়েমি নয়, বরং পরামর্শ অত্যন্ত জরুরি। নবীজি (সা.) রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত গুরুত্বপূর্ণ কাজে সঙ্গীদের পরামর্শ নিতেন, যা ভুল সংশোধনে সাহায্য করে।
আবু হোরাইরা, “আমি রাসুলের চেয়ে বেশি সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শকারী আর কাউকে দেখিনি।” (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ১৭১৪)
সাফল্যের শেষ সূত্র হলো অলসতা ত্যাগ করে নিজ হাতে উপার্জনের চেষ্টা করা। নবীজি (সা.) ভিক্ষাবৃত্তির চেয়ে কঠোর পরিশ্রমকে সম্মানের কাজ হিসেবে শিখিয়েছেন।
তিনি বলেছেন, “নিজ হাতের উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ খাদ্য আর কেউ কখনো খায়নি।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ১৯৬১)
নবীজির এই ১০টি সূত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সাফল্য কেবল ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং তা সময় সচেতনতা, ধারাবাহিকতা এবং কঠোর পরিশ্রমের সমন্বিত রূপ।
এই সূত্রগুলো আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে চর্চা করলে আমরা কেবল আধ্যাত্মিক নয়, জাগতিক জীবনেও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সক্ষম হব।