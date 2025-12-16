১৬ ডিসেম্বর, বাংলাদেশের বিজয় দিবস, আমাদের জাতীয় জীবনে এক অমলিন গৌরবের দিন। এই দিনে আমরা শুধু একটি ভৌগোলিক স্বাধীনতাই অর্জন করিনি, বরং ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ছিল ন্যায়, সত্য ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার এক মহান সংগ্রামের বিজয়। ইসলাম আমাদের শেখায়, স্বাধীনতা কেবল রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন নয়, বরং এটি আল্লাহর বিধান মেনে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের সুযোগ।
এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশ ছিলেন মুসলমান, এবং ইসলামি মূল্যবোধ তাঁদের মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ইসলামের শিক্ষা—যেমন জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, সত্যের পক্ষে দাঁড়ানো এবং স্বাধীনতার আদর্শ—মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা জুগিয়েছে।
ইসলাম ধর্ম মানুষকে ন্যায়ের জন্য লড়াই করতে উৎসাহিত করে। কোরআনে উল্লেখ আছে, “যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, তিনি অবশ্যই তাদের পথ সুগম করে দেবেন।” (সুরা আনকাবুত, আয়াত: ৬৯)
এই আয়াত মুক্তিযোদ্ধাদের মনে দৃঢ়তা ও বিশ্বাস জাগিয়েছে, যা তাঁদের পাকিস্তানি নিপীড়কদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ধর্মীয় মূল্যবোধ জনগণের ঐক্য গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় মিডিয়া ও প্রচারণায় ধর্মীয় উপাদান জনমত গঠনে সহায়ক ছিল। (মামুন, মুনতাসীর, মিডিয়া অ্যান্ড দ্য লিবারেশন ওয়ার অব বাংলাদেশ, ভলিউম ২, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৯)
ইসলামে জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শিক্ষা স্পষ্ট। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ভাষা দমন, অর্থনৈতিক শোষণ এবং গণহত্যাকে মুক্তিযোদ্ধারা জুলুম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। হাদিসে বলা হয়েছে, “তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্যায় দেখলে তা হাত দিয়ে পরিবর্তন করুক; যদি না পারে তাহলে জিহ্বা দিয়ে; যদি না পারে তাহলে হৃদয়ে ঘৃণা করুক, আর এটি ইমানের সর্বনিম্ন স্তর।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৪৯)
এই শিক্ষাও মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস জুগিয়েছে, যার ফলে তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধে অংশ নিতে পেরেছিলেন, কেননা, এই হানাদারদের জুলুম বন্ধ করতে গিয়ে যদি তাদের মৃত্যু হয়, তাহলে তারা শহীদ হবেন, এই দৃঢ় বিশ্বাস তাদের ছিল।
মুক্তিযুদ্ধে ইসলামি মূল্যবোধের প্রভাব ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমেও প্রকাশ পেয়েছে। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, যিনি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা ছিলেন, বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে জনমত গঠনে অগ্রণী ছিলেন। তিনি ইসলামের ন্যায় ও সমতার শিক্ষাকে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন।
তাঁর বক্তৃতায় কোরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতেন।
বাংলাদেশের আরেক শীর্ষ আলেম মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে রাজনৈতিক ও নৈতিক অবস্থান নেন। মাওলানা শাকের হোসাইন শিবলী তার আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, মাওলানা ইমদাদুল্লাহ আড়াইহাজারী মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কী করবেন এ ব্যাপারে হাফেজ্জী হুজুরকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ‘পাকিস্তানিরা বাঙালিদের ওপর অত্যাচার করেছে, সুতরাং তারা জালেম। জুলুম আর ইসলাম এক হতে পারে না। তুমি যদি মুসলমান হও তবে পাকিস্তানিদের পক্ষে যাও কীভাবে? এটা তো জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের প্রতিবাদ প্রতিরোধ।’
স্থানীয় ইমাম ও পীররা মুক্তিযুদ্ধে জনগণকে উৎসাহিত করেছিলেন। গ্রামে মসজিদগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন সভাস্থল হয়ে উঠেছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলো ঐক্য গড়ে তুলতে সহায়ক ছিল। ইতিহাসবিদ সালাহউদ্দিন আহমদ তাঁর বইয়ে দেখিয়েছেন যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিরোধের কেন্দ্র ছিল।
মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকাও ইসলামি মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত। ইসলাম নারীদের সম্মান রক্ষার শিক্ষা দেয়। পাকিস্তানি সেনাদের নির্যাতন বাঙালি নারীদের প্রতিবাদী করে তুলেছে। অনেক নারী যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন বা সহায়তা দিয়েছেন।
নীলিমা ইব্রাহিম দেখিয়েছেন যে নারীদের এই অংশগ্রহণে ধর্মীয় বিশ্বাস সাহস জুগিয়েছে। (ইব্রাহিম, নীলিমা, আমি বীরাঙ্গনা বলছি, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮)
ইসলামে ন্যায়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে, “হে ইমানদারগণ, ন্যায়ের ওপর অটল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদানকারী হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়।” (সুরা নিসা, আয়াত: ১৩৫)
মুক্তিযুদ্ধে এই আদর্শ মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করেছে। পাকিস্তানি নির্যাতনকে তাঁরা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিরোধ করেছিলেন।
ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে, স্বাধীনতা মানে কেবল শারীরিক মুক্তি নয়, বরং আত্মার মুক্তিও বটে। হজরত আলী (রা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি নিজের আত্মাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে পারে, সেই প্রকৃত স্বাধীন।” (নাহজুল বালাগা, ১/১২৩, দারুল কিতাব, বৈরুত, ১৯৯৫)
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন মানুষ অত্যাচারীকে দেখবে এবং তার হাত ধরবে না (অর্থাৎ তাকে নিবৃত্ত করবে না), তখন অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের ওপর নিজের পক্ষ থেকে শাস্তি বিস্তৃত করবেন।” (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৪৩৩৮)
তবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল এমন একটি সংগ্রাম, যেখানে আমরা শুধু পাকিস্তানি নিপীড়ন থেকে মুক্তি চাইনি, বরং নিজেদের পরিচয় ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি। তা যদি না-ও হতো, তবুও সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোর শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। হাদিসে বলা হয়েছে, “সত্য কথা বলো, যদিও তা তিক্ত হয়।” (ইবনে হিব্বান, সহিহ)
এই শিক্ষা মুক্তিযোদ্ধাদের সত্যের জন্য লড়াইয়ে সাহস দিয়েছে, যা জাতির মুক্তির পথ প্রশস্ত করেছে।
ইসলামি মূল্যবোধের প্রভাব সবসময় ইতিবাচক ছিল না। পাকিস্তানিরাও ইসলামের নাম ব্যবহার করে মুক্তিযুদ্ধকে বিরোধিতা করেছে, দাবি করে যে এটি ইসলামবিরোধী। কিন্তু বাঙালি মুসলমানরা বুঝেছিলেন যে, ইসলাম জুলুমের পক্ষে নয়। এই বিতর্ক ধর্মীয় মূল্যবোধের নতুন ব্যাখ্যা জন্ম দিয়েছে।
মুক্তিযুদ্ধে ইসলামি মূল্যবোধ ছিল প্রেরণার উৎস, যা ন্যায় ও স্বাধীনতার লড়াইকে শক্তিশালী করেছে। কোরআন, হাদিস এবং ধর্মীয় নেতাদের ভূমিকা এই সংগ্রামে অবদান রেখেছে। আজও এই আদর্শ আমাদের সমাজে প্রাসঙ্গিক।
বর্তমানে আমরা স্বাধীনতার সুফল ভোগ করলেও দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও সামাজিক অবিচার এখনো চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। ইসলাম আমাদের শেখায়, সমাজের দুর্বলদের প্রতি সহানুভূতি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে। রাসুল (সা.) বলেন, “সে ব্যক্তি মুমিন নয়, যে পেট ভরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী তার পাশে ক্ষুধার্ত থাকে।” (আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস: ১১২)
বিজয় দিবস আমাদের এই দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়।
ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে, বিজয়ের পর আমাদের দায়িত্ব হলো স্বাধীনতার সুফল সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া। হজরত ওমর (রা.) বলেছেন, “যে জাতি নিজের স্বাধীনতাকে ন্যায় ও সমৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করে না, তার স্বাধীনতা স্থায়ী হয় না।” (ইবনে হিশাম, সিরাতুন নবী, ২/৪৫৬, প্রকাশক: দারুল ফিকর, কায়রো, ১৯৮৫)
ইসলামি ভাবধারায় বিজয় দিবস উদযাপন মানে কেবল উৎসব নয়, বরং নিজেদের প্রতিশ্রুতি নবায়ন। আমাদের উচিত মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাঁদের আদর্শকে ধারণ করা। ইসলাম আমাদের শেখায়, কৃতজ্ঞতা ঈমানের অংশ। কোরআনে বলা হয়েছে, “তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হও, আমি তোমাদের নেয়ামত বাড়িয়ে দেব।” (সুরা ইবরাহিম, আয়াত: ৭)