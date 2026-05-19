ইসলামে ধ্যান করার কার্যকর ৫ পদ্ধতি

মনযূরুল হক

ধ্যান বা মেডিটেশন বললে আমাদের চোখে ভেসে ওঠে কোনো যোগী বা সন্ন্যাসীর ছবি। অনেকের কাছে অজানা যে ধ্যান বা একাগ্রতা ইসলামের আধ্যাত্মিক সাধনারও এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। পরিভাষায় একে ‘মোরাকাবা’ বা ‘তাফাক্কুর’ বলা হয়।

এটি শুধু শারীরিক কোনো কসরত নয়, বরং নিজের অহংবোধকে বিসর্জন দিয়ে মহান আল্লাহর ইচ্ছার কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণের এক সচেতন প্রক্রিয়া।

ধ্যান মানুষের মানসিক চাপ কমায়, স্মৃতিশক্তি বাড়ায় এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। তবে একজন মুমিনের জন্য এর মূল লক্ষ্য হলো অন্তরের পরিশুদ্ধি এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ।

ইসলামি ঐতিহ্যে ধ্যানের এমন পাঁচটি কার্যকর পদ্ধতি আলোচনা করা হলো:

১. তাফাক্কুর

‘তাফাক্কুর’ মানে উদ্দেশ্যমূলক এবং ইতিবাচক চিন্তা। জীবনের ব্যস্ততা ও বিনোদনের ভিড়ে আমরা নিজেদের ভাবনার জট খোলার সময় পাই না। ফলে মনে দানা বাঁধে অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা। প্রতিদিন অন্তত পাঁচ মিনিট নিরিবিলি বসে আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর মহিমা নিয়ে চিন্তা করা উচিত।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “আল্লাহ তোমাদের ঘাড়ের শাহরগের চেয়েও বেশি কাছে রয়েছেন।” (সুরা কাফ, আয়াত: ১৬)

চোখ বন্ধ করে অনুভব করুন, আল্লাহ আপনাকে দেখছেন। আপনার মনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ভয় সম্পর্কে তিনি অবগত। এই অনুভূতি আপনার মনে প্রশান্তি আনবে এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা বাড়িয়ে দেবে।

২. তাশাক্কুর

‘তাফাক্কুর’ মানে কৃতজ্ঞতাবোধ বা শোকর করা। আমরা অনেকে মুখে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলি, কিন্তু হৃদয়ের গভীর থেকে কৃতজ্ঞতা অনুভব করি না। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) বলতেন, “আল্লাহর জিকির করা ভালো, তবে তাঁর নেয়ামতসমূহ নিয়ে চিন্তা করা সর্বোত্তম ইবাদত।” (ইমাম গাজালি, ইহয়াউ উলুমিদ্দিন, ৪/৪২৫, দারুল মারিফাহ, বৈরুত)

কৃতজ্ঞতার এই বোধকে ধ্যানে রূপান্তর করার একটি উপায় হলো কৃতজ্ঞতার দিনলিপি (গ্র্যাটিচিউড জার্নাল) রাখা। প্রতিদিন এমন পাঁচটি বিষয়ের কথা ভাবুন বা লিখুন যার জন্য আপনি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ। যখন আপনার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ থাকবে, তখন সেখানে অকৃতজ্ঞতা বা হতাশার কোনো জায়গা থাকবে না।

৩. খালওয়াহ

খালওয়াহ মানে একান্তে নির্জনতা অবলম্বন। নবুয়ত প্রাপ্তির আগে রাসুল (সা.) হেরা গুহায় দীর্ঘ সময় নির্জনে কাটিয়েছেন। এই নির্জনতা আত্মিক উন্নতির জন্য জরুরি। বর্তমানে আমরা সারাক্ষণ মানুষ বা ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে কারো না কারো সঙ্গে যুক্ত থাকি। নিজের জন্য কিছুটা সময় বের করা আত্মার জন্য ওষুধের মতো কাজ করে।

নির্জনতার অন্যতম অনুষঙ্গ হলো নীরবতা। রাসুল (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬০১৮)

দীর্ঘ সময় নীরবতা পালন করা ইবাদতের চাবিকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয়, যা আমাদের নামাজে একাগ্রতা বাড়াতে সাহায্য করে।

৪. সচেতন জিকির

জিকির মানে আল্লাহর প্রশংসাসূচক শব্দাবলির পুনরাবৃত্তি। অনেক সময় আমরা যান্ত্রিকভাবে জিকির করি, যার ফলে মনের ওপর এর গভীর প্রভাব পড়ে না। জিকিরকে ধ্যানে রূপান্তর করতে হলে প্রতিটি শব্দের অর্থ ও মাহাত্ম্য বুঝে তা হৃদয়ে ধারণ করতে হবে।

তাসবিহ গণনার সময় কাঠের দানা ব্যবহার করা যেতে পারে, কারণ প্রাকৃতিক উপাদানের একটি শান্তিদায়ক প্রভাব রয়েছে। প্রতিটি সুবহানাল্লাহ বা আলহামদুলিল্লাহ বলার সময় অনুভব করুন, আপনি আল্লাহর পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করছেন।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, “জেনে রেখো, আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমেই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।” (সুরা রাদ, আয়াত: ২৮)

৫. কোরআন পাঠ

কোরআন পাঠ নিজেই একটি শক্তিশালী ধ্যান। যখন আপনি কোনো কঠিন দিন অতিবাহিত করছেন, তখন অজু করে কোরআন পাঠ করতে বসুন। কোরআনকে বলা হয়েছে ‘জিকির’ বা স্মরণিকা। এর আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা করলে মনে এক অভাবনীয় ইতিবাচক শক্তির সঞ্চার হয়।

আল্লাহ–তাআলা বলেন, “তবে কি তারা কোরআন নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা (তাদাব্বুর) করে না?” (সুরা নিসা, আয়াত: ৮২)

পাঠের সময় আয়াতের অর্থ নিয়ে ভাবলে তা সরাসরি মানুষের মনের গভীরে পৌঁছে যায় এবং জীবন সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দান করে।

শেষ কথা

ইসলামে এই ধ্যান চর্চাগুলো কোনো ফরজ ইবাদতের বিকল্প নয়, বরং এগুলো ইবাদতের মানকে উন্নত করার সহায়ক মাধ্যম। যখন একজন মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, তার জীবনের সব ভালো-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে, তখন তার মনে কোনো ভয় বা অস্থিরতা থাকে না।

নিয়মিত এই অনুশীলনগুলো আমাদের শুধু আধ্যাত্মিকভাবেই নয়, বরং মানসিক ও শারীরিকভাবেও সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গঠনে সহায়তা করে।

