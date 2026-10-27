ঘরে বসে কোরআনের অর্থ শিখবেন যেভাবে

না বুঝে কোরআন পড়লে সওয়াব নিশ্চয় হবে, কিন্তু কোরআনের অর্থ না জানলে পাঠের উদ্দেশ্যই ব্যহত হয়ে যায়। তখন তা না বুঝে কোনো যন্ত্র পরিচালনার নির্দেশিকা পড়ার মতোই হয়ে যায়।
তবে কর্মব্যস্ত জীবনে সবার পক্ষে মাদ্রাসায় গিয়ে বা দীর্ঘ সময় দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোরআনের অর্থ ও তাফসির শেখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে—একা একা কি কোরআনের অর্থ শেখা সম্ভব?
এর উত্তর হলো—হ্যাঁ, সঠিক পদ্ধতি ও একাগ্রতা থাকলে ঘরে বসেই কোরআনের মর্মার্থ আয়ত্ত করা সম্ভব। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু সতর্কতা ও সুনির্দিষ্ট ধাপ অনুসরণ করা অপরিহার্য।
যেকোনো ইবাদতের মতো কোরআন শেখার প্রথম শর্ত হলো বিশুদ্ধ নিয়ত। শুধু জ্ঞান জাহির বা বিতর্কে জেতার জন্য নয়, বরং নিজের জীবন বদলানোর নিয়তে কোরআন অধ্যয়ন শুরু করতে হবে।
কোরআন নিজেই তার পাঠকের জন্য সহজ হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে, ‘আর আমি তো কোরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি; অতএব কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?’ (সুরা কমার, আয়াত: ১৭)
অধ্যয়ন শুরুর আগে মহান আল্লাহর কাছে কোরআনের জ্ঞান উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করা উচিত।
কোরআনের অর্থ সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য ‘শানে নুজুল’ বা আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট জানা জরুরি; অন্যথায় অনেক আয়াতের খণ্ডিত অর্থ বুঝে বিভ্রান্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে।শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি (রহ.)
একা একা কোরআন পড়ার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো ভুল অনুবাদের ফাঁদে পড়া। তাই শুরুতেই প্রামাণ্য ও সর্বজনস্বীকৃত আলেমদের করা সহজবোধ্য অনুবাদ বেছে নিতে হবে। সরাসরি দীর্ঘ তাফসির বা ব্যাখ্যাগ্রন্থে না গিয়ে, শুরুতে শুধু সরল অনুবাদ পড়া ভালো।
এরপর আয়াতের প্রেক্ষাপট বুঝতে সংক্ষিপ্ত তাফসিরের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।
শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি লিখেছেন, কোরআনের অর্থ সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য ‘শানে নুজুল’ বা আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট জানা জরুরি; অন্যথায় অনেক আয়াতের খণ্ডিত অর্থ বুঝে বিভ্রান্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে। (দেহলভি, আল-ফাওজুল কাবির ফি উসুলিত তাফসির, পৃষ্ঠা ৪৫, দারুল বাশাইর, দামেস্ক, ১৯৯৬)
কোরআনের অর্থ গভীরে গিয়ে বোঝার জন্য এর মূল আরবি শব্দগুলোর অর্থ জানা বেশ কার্যকর। একটি দারুণ তথ্য হলো, কোরআনের হাজারো আয়াতের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু আরবি শব্দ বারবার ঘুরেফিরে এসেছে।
তাই কোরআনের বহুল ব্যবহৃত কিছু শব্দের অর্থ মুখস্থ করে নিলে একা একা অনুবাদ বোঝা অনেক সহজ হয়ে যায়। ভাষাবিদ আল-রাগেব ইস্ফাহানি উল্লেখ করেছেন, কোরআনের শব্দাবলির সঠিক আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ জানাই হলো কোরআনের মর্মমূলে প্রবেশের প্রথম ও প্রধান সোপান। (আল-ইস্ফাহানি, আল-মুফরাদাত ফি গারিবিল কুরআন, পৃষ্ঠা ১২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৯৮)
মনে রাখতে হবে, একা একা কোরআন পড়লে তা শুধু প্রাথমিক জ্ঞান ও ব্যক্তিগত আমলের জন্যই প্রযোজ্য। কোরআনের আলোকে কোনো বিষয়ে ইসলামি সিদ্ধান্ত জানানোর অধিকার শুধু দীর্ঘ অধ্যয়নকারী বিশেষজ্ঞদেরই রয়েছে।
একা অধ্যয়ন করার সময় সবচেয়ে বড় বিপদের জায়গা হলো নিজের মনমতো আয়াতের ব্যাখ্যা দাঁড় করানো। কোনো আয়াতের অর্থ বুঝতে খটকা লাগলে ধারণা দিয়ে তা বিচার করা যাবে না; বরং তখন কোনো নির্ভরযোগ্য আলেমের শরণাপন্ন হতে হবে।
মহানবী (সা.) এ বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জ্ঞান ছাড়াই কোরআনের ব্যাখ্যা করে, সে যেন দোজখে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নেয়।’ (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ২৯৫০)
তাই একা পড়ার অর্থ এই নয় যে সব সিদ্ধান্ত একাই নিতে হবে।
কোরআন শেখার যাত্রা এক দিনে শেষ হওয়ার নয়, এটি একটি জীবনব্যাপী সাধনা। একসঙ্গে অনেকগুলো আয়াত পড়ার চেয়ে প্রতিদিন ৫ থেকে ১০টি আয়াত বুঝে পড়া অনেক বেশি ফলপ্রসূ।
মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল তা-ই, যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা পরিমাণে অল্প হয়।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬৪৬৫)
একটি নির্দিষ্ট সময়, যেমন ফজরের পর বা এশার পর, কোরআন অধ্যয়নের জন্য বরাদ্দ রাখলে ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।
প্রযুক্তির এই যুগে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য অ্যাপ, প্রামাণ্য অডিও বা ভিডিও লেকচারের মাধ্যমে ঘরে বসেই কোরআনের অর্থ শেখা অনেক সহজ হয়ে গেছে।
তবে মনে রাখতে হবে, একা একা কোরআন পড়লে তা শুধু প্রাথমিক জ্ঞান ও ব্যক্তিগত আমলের জন্যই প্রযোজ্য। কোরআনের আলোকে কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত ইসলামি সিদ্ধান্ত জানানোর অধিকার শুধু দীর্ঘ অধ্যয়নকারী বিশেষজ্ঞদেরই রয়েছে।