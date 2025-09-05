নোভাক জোকোভিচ ও কার্লো আলকারাজ
খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

ইউএস ওপেনে আজ পুরুষ এককের সেমিফাইনালে মুখোমুখি নোভাক জোকোভিচ ও কার্লোস আলকারাজ। আছে বিশ্বকাপ ফুটবল বাছাইপর্বের ম্যাচ।

ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি

আরব আমিরাত-আফগানিস্তান
রাত ৯টা, টি স্পোর্টস

বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ

ইতালি-এস্তোনিয়া
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

ইউক্রেন-ফ্রান্স
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

ফ্যারো আইল্যান্ড-ক্রোয়েশিয়া
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৩

ডেনমার্ক-স্কটল্যান্ড
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫

ইউএস ওপেন: সেমিফাইনাল

জোকোভিচ-আলকারাজ
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২, সিলেক্ট ১

সিনার-আলিয়াসিমে
আগামীকাল ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২, সিলেক্ট ১

বিশ্বকাপ বাছাই: আফ্রিকা

সেনেগাল-সুদান
রাত ১টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট

আইভরিকোস্ট-বুরুন্ডি
রাত ১টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট

মিসর-ইথিওপিয়া
রাত ১টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট

মরক্কো-নাইজার
রাত ১টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট

সিপিএল

বারবাডোজ-অ্যান্টিগা
আগামীকাল ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস ২ ও সিলেক্ট ২

