আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৬ মে ২০২৫)

\u0026lt;blockquote\u0026gt;আইপিএলে আছে একটি ম্যাচ। ফ্রেঞ্চ ওপেনে আছে অনেকগুলো ম্যাচ।\u0026lt;/blockquote\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;১ম রাউন্ড\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;বিকেল ৩টা, \u0026lt;em\u0026gt;সনি স্পোর্টস টেন ১ ও ২\u0026lt;/em\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;ইংল্যান্ড–ওয়েস্ট ইন্ডিজ\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;সন্ধ্যা ৭–৩০ মি., \u0026lt;em\u0026gt;সনি স্পোর্টস টেন ৫\u0026lt;/em\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;পাঞ্জাব কিংস–মুম্বাই ইন্ডিয়ানস\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;রাত ৮টা, \u0026lt;em\u0026gt;টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১\u0026lt;/em\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;