প্যারিসে ফ্রেঞ্চ ওপেনের প্রথম রাউন্ড চলছে
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খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৬ মে ২০২৫)

খেলা ডেস্ক
আইপিএলে আছে একটি ম্যাচ। ফ্রেঞ্চ ওপেনে আছে অনেকগুলো ম্যাচ।

ফ্রেঞ্চ ওপেন

১ম রাউন্ড
বিকেল ৩টা, সনি স্পোর্টস টেন ১ ও ২

৩য় নারী টি–টোয়েন্টি

ইংল্যান্ড–ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সন্ধ্যা ৭–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ৫

আইপিএল

পাঞ্জাব কিংস–মুম্বাই ইন্ডিয়ানস
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

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