সৌদি প্রো লিগে আজ আল নাসরের হয়ে খেলতে নামছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো
সৌদি প্রো লিগে আজ আল নাসরের হয়ে খেলতে নামছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো
খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১২ মে ২০২৫)

খেলা ডেস্ক
বিকেলে ইতালিয়ান ওপেন টেনিস। রাতে সৌদি প্রো লিগের দুটি ম্যাচ।

টেনিস

ইতালিয়ান ওপেন
বিকেল ৩টা, সনি স্পোর্টস টেন ৫

সৌদি প্রো লিগ

আল হিলাল–আল ওরোবাহ
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস টেন ২ ও স্পোর্টজেডএক্স অ্যাপ

আল আখদুদ–আল নাসর
রাত ১২টা, সনি স্পোর্টস টেন ২ ও স্পোর্টজেডএক্স অ্যাপ

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