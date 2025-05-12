আজ টিভিতে যা দেখবেন (১২ মে ২০২৫)

\u0026lt;blockquote\u0026gt;বিকেলে ইতালিয়ান ওপেন টেনিস। রাতে সৌদি প্রো লিগের দুটি ম্যাচ।\u0026lt;/blockquote\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;ইতালিয়ান ওপেন\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;বিকেল ৩টা, \u0026lt;em\u0026gt;সনি স্পোর্টস টেন ৫\u0026lt;/em\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;আল হিলাল–আল ওরোবাহ\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;রাত ১০টা, \u0026lt;em\u0026gt;সনি স্পোর্টস টেন ২ ও স্পোর্টজেডএক্স অ্যাপ\u0026lt;/em\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;আল আখদুদ–আল নাসর\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;রাত ১২টা, \u0026lt;em\u0026gt;সনি স্পোর্টস টেন ২ ও স্পোর্টজেডএক্স অ্যাপ\u0026lt;/em\u0026gt; \u0026lt;/p\u0026gt;