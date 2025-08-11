ওভাল টেস্টে ভারতের জয়ের নায়ক মোহাম্মদ সিরাজ
খেলা

‘সিরাজ কী খায়, কী পান করে নেয়—সবই ইংল্যান্ডের বোলারদের দিতে চাই’

খেলা ডেস্ক

অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফির সব কটি টেস্টেই দারুণ খেলেছেন মোহাম্মদ সিরাজ। সিরিজের সেরা পারফরমারদের একজন ছিলেন ভারতের এই ডানহাতি পেসার। উইকেট তো নিয়েছেনই, যেটা বেশি নজর কেড়েছে, তা হলো, ক্লান্তিহীনভাবে দিনের পর দিন সমান গতিতে তাঁর বল করে যাওয়ার ক্ষমতা। পুরো সিরিজে সিরাজ বল করেছেন ১৮৫.৩ ওভার, আর উইকেট নিয়েছেন ২৩টি, যা দুই দলের যেকোনো বোলারের চেয়ে বেশি। সাবেক ইংলিশ ব্যাটসম্যান ডেভিড গাওয়ার তো ভীষণ মুগ্ধ সিরাজের এই ধারাবাহিকতায়।

দ্য ফ্রি প্রেস জার্নালের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে গাওয়ার মজা করে বলেছেন, ‘ও কী খায়, কী পান করে আর কী নেয়—সব জেনে দিতে চাই ইংল্যান্ডের বোলারদের।’
ভারতীয় এই পেসারের প্রশংসা করে নিজের সময়ের অন্যতম সেরা এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান বলেছেন, যেটা আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে, তা হলো, সে সব কটি টেস্ট খেলেছে এবং একমুহূর্তের জন্যও হাল ছাড়েনি। ওভালে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে যখন পেসারদের অনেক ওভার বল করতে হচ্ছিল, তখনো সে ৩০ ওভারের বেশি বল করে গেছে। আর একবারের জন্যও তাঁকে ক্লান্ত মনে হয়নি।

সিরাজের বোলিংয়ে মুগ্ধ ডেভিড গাওয়ার

গাওয়ারের চোখে এটা শুধু ফিটনেস নয়, জেতার জন্য অদম্য মানসিকতার প্রমাণও, ‘ইংল্যান্ডের বোলিংয়ের সমস্যা হলো, গত কয়েক বছরে বোলাররা ফিট থাকতে পারছে না। ফলে একই বোলিং আক্রমণ নিয়ে ইংল্যান্ড পরপর অনেকগুলো টেস্ট খেলতে পারছে না। অথচ সিরাজ পাঁচটা টেস্টই খেলেছে, সিরিজের শেষ ইনিংসে ৩০ ওভার বল করেছে আর সেটা উপভোগও করেছে।’

তবে সিরাজকে নিয়ে যখন চারদিকে প্রশংসার বন্যা বইছে, তখন ভারতের সাবেক পেসার আরপি সিং একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শও দিয়েছেন সিরাজ বিষয়ে। পিটিআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ‘ভবিষ্যতে সিরাজ যেন চোটে না পড়ে, সে জন্য ওর কাজের চাপ বা ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’

