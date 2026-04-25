আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৫ এপ্রিল ২০২৬)

এফএ কাপের সেমিফাইনালে আজ ম্যানচেস্টার সিটি খেলবে সাউদাম্পটনের বিপক্ষে। আছে আইপিএল ও পিএসএলের ম্যাচও।
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/টি স্পোর্টস
কিংস-ব্রাদার্স
বেলা ৩-৩০ মি., ইউটিউব/বিএফএফ টিভি
পিডব্লিউডি-মোহামেডান
বেলা ৩-৩০ মি., ইউটিউব/বিএফএফ টিভি
করাচি-কোয়েটা
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস
লাহোর-পেশোয়ার
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস
দিল্লি-পাঞ্জাব
বিকেল ৪টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২
রাজস্থান-হায়দরাবাদ
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২
ম্যান সিটি-সাউদাম্পটন
রাত ১০-১৫ মি., সনি টেন ১, ২
ফুলহাম-অ্যাস্টন ভিলা
সন্ধ্যা ৫-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১, ২
লিভারপুল-প্যালেস
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১, ২
ওয়েস্ট হাম-এভারটন
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১, ২
উলভস-টটেনহাম
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১, ২
আর্সেনাল-নিউক্যাসল
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১, ২
আলাভেস-মায়োর্কা
সন্ধ্যা ৬টা, বিগিন অ্যাপ
হেতাফে-বার্সেলোনা
রাত ৮-১৫ মি., বিগিন অ্যাপ
ভ্যালেন্সিয়া-জিরোনা
রাত ১০-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ
আতলেতিকো-বিলবাও
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ
মেইঞ্জ-বায়ার্ন
রাত ৭-৩০ মি., সনি লিভ, ট্যাপমেড
কোলন-লেভারকুসেন
রাত ৭-৩০ মি., সনি লিভ, ট্যাপমেড
ভলফসবুর্গ-গ্ল্যাডবাখ
রাত ৭-৩০ মি., সনি লিভ, ট্যাপমেড
হামবুর্গ-হফেনহেইম
রাত ১০-৩০ মি., সনি লিভ, ট্যাপমেড