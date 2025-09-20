আজ টিভিতে যা দেখবেন (২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

এশিয়া কাপে সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি বাংলাদেশ। ইউরোপীয় ফুটবলে আছে কয়েকটি বড় দলের ম্যাচ।
বাংলাদেশ–শ্রীলঙ্কা
রাত ৮–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ১, নাগরিক টিভি, টি স্পোর্টস
ত্রিনবাগো–সেন্ট লুসিয়া
সকাল ৬টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ভারত–অস্ট্রেলিয়া
দুপুর ২টা, স্টার স্পোর্টস ১
লিভারপুল–এভারটন
বিকেল ৫–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ব্রাইটন–টটেনহাম
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ওয়েস্ট হাম–ক্রিস্টাল প্যালেস
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড–চেলসি
রাত ১০–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ফুলহাম–ব্রেন্টফোর্ড
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
রিয়াল মাদ্রিদ–এস্পানিওল
রাত ৮–১৫ মি., বিগিন অ্যাপ
হফেনহাইম–বায়ার্ন মিউনিখ
সন্ধ্যা ৭–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২
লাইপজিগ–কোলন
রাত ১০–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২