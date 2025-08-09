১০০ বলের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট দ্য হানড্রেডের পঞ্চম আসর চলছে
খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৯ আগস্ট ২০২৫)

খেলা ডেস্ক
বুলাওয়ে টেস্টের তৃতীয় দিন আজ। দ্য হানড্রেডে আছে দুটি ম্যাচ।

বুলাওয়ে টেস্ট–৩য় দিন

জিম্বাবুয়ে–নিউজিল্যান্ড
দুপুর ২টা, টি স্পোর্টস

দ্য হানড্রেড

ওভাল ইনভিন্সিবলস–ম্যানচেস্টার অরিজিনালস
সন্ধ্যা ৭টা, সনি স্পোর্টস টেন ১

ওয়েলশ ফায়ার–লন্ডন স্পিরিট
রাত ১১টা, সনি স্পোর্টস টেন ১

