আজ টিভিতে যা দেখবেন (৯ আগস্ট ২০২৫)

\u0026lt;blockquote\u0026gt;বুলাওয়ে টেস্টের তৃতীয় দিন আজ। দ্য হানড্রেডে আছে দুটি ম্যাচ।\u0026lt;/blockquote\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;জিম্বাবুয়ে–নিউজিল্যান্ড\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;দুপুর ২টা, \u0026lt;em\u0026gt;টি স্পোর্টস\u0026lt;/em\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;ওভাল ইনভিন্সিবলস–ম্যানচেস্টার অরিজিনালস\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;সন্ধ্যা ৭টা, \u0026lt;em\u0026gt;সনি স্পোর্টস টেন ১\u0026lt;/em\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;ওয়েলশ ফায়ার–লন্ডন স্পিরিট\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;রাত ১১টা, \u0026lt;em\u0026gt;সনি স্পোর্টস টেন ১\u0026lt;/em\u0026gt; \u0026lt;/p\u0026gt;