আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে আজ মুখোমুখি ভারত ও পাকিস্তান। রাতে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। লা লিগায় ম্যাচ আছে রিয়াল মাদ্রিদের।
ভারত-পাকিস্তান
বেলা ১১টা, টি স্পোর্টস
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস
প্যালেস-ম্যান সিটি
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
নটিংহাম-টটেনহাম
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ব্রেন্টফোর্ড-লিডস
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ফ্রাইবুর্গ-ডর্টমুন্ড
রাত ৮-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১
বায়ার্ন-মাইনৎস
রাত ১০-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১
আলাভেস-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ