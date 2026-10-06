আজ টিভিতে যা দেখবেন (৬ অক্টোবর ২০২৬)

চলছে ২৮তম জাতীয় ক্রিকেট লিগের প্রথম রাউন্ডের ম্যাচ। ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি-টুয়েন্টি সিরিজ শুরু আজ। উয়েফা নেশনস লিগে মাঠে নামবে স্পেন ও ইংল্যান্ড।
সিলেট-ময়মনসিংহ
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
ঢাকা-রংপুর
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
চট্টগ্রাম-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
বসুন্ধরা কিংস-ওয়ান্ডারার্স
বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
ভারত-উরুগুয়ে
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ২
ক্রোয়েশিয়া-স্পেন
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
ইংল্যান্ড-চেক প্রজাতন্ত্র
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
সুইজারল্যান্ড-উ. মেসিডোনিয়া
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫