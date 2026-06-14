আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৪ জুন ২০২৬)

আজ ভোর থেকে আগামীকাল সকাল পর্যন্ত ৬টি ম্যাচ বিশ্বকাপে। বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় ওয়ানডে আজ। নারী টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচও আজ।
হাইতি-স্কটল্যান্ড
সকাল ৭টা, বিটিভি, টি স্পোর্টস ও সময়
অস্ট্রেলিয়া-তুরস্ক
সকাল ১০টা, বিটিভি, টি স্পোর্টস ও সময়
জার্মানি-কুরাসাও
রাত ১১টা, বিটিভি, টি স্পোর্টস ও সময়
নেদারল্যান্ডস-জাপান
রাত ২টা, বিটিভি, টি স্পোর্টস ও সময়
আইভরিকোস্ট-ইকুয়েডর
আগামীকাল ভোর ৫টা, বিটিভি, টি স্পোর্টস ও সময়
সুইডেন-তিউনিসিয়া
আগামীকাল সকাল ৮টা, বিটিভি, টি স্পোর্টস ও সময়
বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ১১টা, নাগরিক টিভি ও টি স্পোর্টস
বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস
বেলা ৩-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
ভারত-পাকিস্তান
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১