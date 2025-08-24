আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৪ আগস্ট ২০২৫)

ইউএস ওপেনের মূল পর্ব শুরু হচ্ছে আজ। সকালে তৃতীয় ওয়ানডেতে মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। আজ ম্যাচ আছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও রিয়াল মাদ্রিদেরও।
সেমিফাইনাল
সকাল ৬-৩০ মি., টি স্পোর্টস
ফাইনাল
দুপুর ১২-৩০ মি., টি স্পোর্টস
অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
প্যালেস-নটিংহাম
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ফুলহাম-ম্যান ইউনাইটেড
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
অ্যান্টিগা-সেন্ট কিটস
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
১ম রাউন্ড
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস ২
ওভিয়েদো-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ/ওয়েবসাইট
কোমো-লাৎসিও
রাত ১০-৩০ মি., ডিএজেডএন
আতালান্তা-পিসা
রাত ১২-৪৫ মি., ডিএজেডএন
জুভেন্টাস-পার্মা
রাত ১২-৪৫ মি., ডিএজেডএন
ওয়েলশ ফায়ার-ট্রেন্ট রকেটস
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১
ম্যানচেস্টার-বার্মিংহাম
রাত ১১টা, সনি স্পোর্টস ১