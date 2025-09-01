তাসকিনের বুনো উল্লাস ও অন্য চেহারায় এমবাপ্পেরা

তাসকিনের উইকেট নেওয়ার উল্লাস, মেসির শুকনো মুখ, অন্যরকম পোশাকে এমবাপ্পে–দেম্বেলে, টেনিস তারকাদের কোর্টে আগমন ও আরও কিছু ছবি।
খেলা ডেস্ক
কানে হেডফোন, দুই কাঁধে দুই ব্যাগ ঝুলিয়ে এভাবেই ইউএস ওপেনের ম্যাচ খেলতে কোর্টে এলেন বেলারুশ তারকা আরিনা সাবালেঙ্কা
দুই ছায়াসঙ্গীকে নিয়ে এভাবেই চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচ খেলতে কোর্টে এলেন গ্র্যান্ড স্লাম জয়ে সর্বকালের সেরা পুরুষ খেলোয়াড় নোভাক জোকোভিচ
লিগস কাপের ফাইনালে সিয়াটল সাউন্ডার্সের কাছে হেরেছে লিওনেল মেসির দল ইন্টার মায়ামি। রুপার পদক গলায় ঝুলিয়েও তাই শুকনো মুখেই দাঁড়িয়ে থাকলেন আর্জেন্টাইন তারকাবিশ্বকাপ বাছাইয়ের জন্য ফ্রান্সের ক্যাম্প শুরু হয়ে গেছে। প্যারিসের উপকণ্ঠে সেই অনুশীলন শিবিরে এমন ক্যাজুয়াল ড্রেসেই যোগ দিলেন পিএসজি ফরোয়ার্ড উসমান দেম্বেলেকিলিয়াম এমবাপ্পের এমন ছবি কমই দেখা যায়। দেম্বেলের মতো ফ্রান্সের জাতীয় দলের ক্যাম্পে যোগ দিয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদ ফরোয়ার্ডওভয়াবহ ভূমিকম্পে কয়েক শ মানুষ মারা গেছেন আফগানিস্তানে। আজ সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে এক মিনিট নীরবতা পালন করলেন আফগান ক্রিকেটাররাভুটানে ফুটবলের অবসরে বাংলাদেশে নারী ফুটবল তারকা ঋতুপর্ণা চাকমাহোক না প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস, উইকেট নেওয়ার তৃপ্তি তো একইরকম। এক ডাচ ব্যাটসম্যানকে ফেরানোর পর বাংলাদেশের পেসার তাসকিনকে দেখা গেল এমন বুনো উল্লাস করতে