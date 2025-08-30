টি–টোয়েন্টি সিরিজের ট্রফি উন্মোচন করেছেন দুই অধিনায়ক—বাংলাদেশের লিটন দাস (ডানে) ও নেদারল্যান্ডসের স্কট এডওয়ার্ডস। গতকাল সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে
টি–টোয়েন্টি সিরিজের ট্রফি উন্মোচন করেছেন দুই অধিনায়ক—বাংলাদেশের লিটন দাস (ডানে) ও নেদারল্যান্ডসের স্কট এডওয়ার্ডস। গতকাল সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে
খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩০ আগস্ট ২০২৫)

খেলা ডেস্ক
বাংলাদেশ–নেদারল্যান্ডস টি–টোয়েন্টি সিরিজ আজ শুরু। লা লিগায় রাতে রিয়াল মাদ্রিদের ম্যাচ।

এশিয়া কাপ হকি

বাংলাদেশ–চায়নিজ তাইপে
দুপুর ১–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২

১ম টি–টোয়েন্টি

বাংলাদেশ–নেদারল্যান্ডস
সন্ধ্যা ৬টা, নাগরিক টিভি ও টি স্পোর্টস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

চেলসি–ফুলহাম
বিকেল ৫–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড–বার্নলি
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

টটেনহাম–বোর্নমাউথ
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

লিডস–নিউক্যাসল
রাত ১০–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

জার্মান বুন্দেসলিগা

ব্রেমেন–লেভারকুসেন
সন্ধ্যা ৭–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২

অগসবুর্গ–বায়ার্ন মিউনিখ
রাত ১০–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২

ত্রিদেশীয় টি–টোয়েন্টি

আরব আমিরাত–পাকিস্তান
রাত ৯টা, ইউরোস্পোর্ট ও টেন ক্রিকেট

ইউএস ওপেন

৩য় রাউন্ড
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

লা লিগা

রিয়াল মাদ্রিদ–মায়োর্কা
রাত ১–৩০ মি., বিগিন অ্যাপ ও ওয়েবসাইট

