আজ টিভিতে যা দেখবেন (৮ ডিসেম্বর ২০২৫)

জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে আজ ১৭তম হওয়ার লড়াইয়ে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। রাতে প্রিমিয়ার লিগে উলভারহ্যাম্পটনের বিপক্ষে খেলবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।
সিলেট-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
ময়মনসিংহ-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
ঢাকা-চট্টগ্রাম
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
রংপুর-খুলনা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
নামিবিয়া-ওমান
সকাল ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
কানাডা-মিসর
দুপুর ১২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
চীন-দক্ষিণ কোরিয়া
বেলা ২-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বাংলাদেশ-অস্ট্রিয়া
বিকেল ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ভাইপার্স-জায়ান্টস
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস
তুরিনো-এসি মিলান
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন
উলভারহ্যাম্পটন-ম্যান ইউনাইটেড
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১