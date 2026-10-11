খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১১ অক্টোবর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান টেস্টের তৃতীয় দিন আজ। ডারবানে চলছে দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট। আজ মাঠে গড়াচ্ছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ও ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজের টি-টুয়েন্টি ম্যাচ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ মুখোমুখি লিভারপুল-ম্যান সিটি।

আবুধাবি টেস্ট: ৩য় দিন

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
দুপুর ১২টা, টি স্পোর্টস

ডারবান টেস্ট: ৩য় দিন

দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ১-৩০ মি., ট্যাপম্যাড

২য় টি-টুয়েন্টি

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭টা, পিটিভি স্পোর্টস

৩য় টি-টুয়েন্টি

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

হাল সিটি-এভারটন
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লিভারপুল-ম্যান সিটি
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

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