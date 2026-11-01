আজ টিভিতে যা দেখবেন (১ নভেম্বর ২০২৬)

নিউজিল্যান্ড ও ভারতের পঞ্চম টি-টুয়েন্টি আজ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মুখোমুখি লিভারপুল ও আর্সেনাল। লা লিগায় মাঠে নামছে রিয়াল মাদ্রিদ।
সিলেট–চট্টগ্রাম
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
ময়মনসিংহ–খুলনা
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
ঢাকা–বরিশাল
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
রংপুর–রাজশাহী
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
নিউজিল্যান্ড–ভারত
বেলা ১টা, সনি স্পোর্টস ১
কোমো–ভেনেতসিয়া
বিকেল ৫–৩০ মি., জি ফাইভ
জুভেন্টাস–নাপোলি
রাত ১–৪৫ মি., জি ফাইভ
হেতাফে–সেভিয়া
সন্ধ্যা ৭টা, ট্যাপম্যাড ও ফ্যানকোড
রেসিং–রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ৯–১৫ মি., ট্যাপম্যাড ও ফ্যানকোড
এলচে–ভ্যালেন্সিয়া
রাত ১১–৩০ মি., ট্যাপম্যাড ও ফ্যানকোড
লিভারপুল–আর্সেনাল
রাত ১০–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১