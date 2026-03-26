খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৬ মার্চ ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

আজ ভিয়েতনামের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ ফুটবল দল। পিএসএল শুরু আজ। শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপ ফুটবল বাছাইয়ের প্লে-অফ পর্বও।

সাফ অ-২০ ফুটবল

ভারত-পাকিস্তান
বিকেল ৪-৪৫ মি., ইউটিউব@sportzworkz

আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল

বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস

পিএসএল

লাহোর-হায়দরাবাদ
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস

বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ

তুরস্ক-রোমানিয়া
রাত ১১টা, সনি স্পোর্টস ২

ইতালি-উত্তর আয়ারল্যান্ড
রাত ১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

ওয়েলস-বসনিয়া
রাত ১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫

চেক প্রজাতন্ত্র-আয়ারল্যান্ড
রাত ১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৩

ব্রাজিল-ফ্রান্স
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১

বিশ্বকাপ বাছাই: আন্তমহাদেশীয়

বলিভিয়া-সুরিনাম
আগামীকাল ভোর ৪টা, ফিফা প্লাস

