আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৬ মার্চ ২০২৬)

আজ ভিয়েতনামের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ ফুটবল দল। পিএসএল শুরু আজ। শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপ ফুটবল বাছাইয়ের প্লে-অফ পর্বও।
ভারত-পাকিস্তান
বিকেল ৪-৪৫ মি., ইউটিউব@sportzworkz
বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস
লাহোর-হায়দরাবাদ
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস
তুরস্ক-রোমানিয়া
রাত ১১টা, সনি স্পোর্টস ২
ইতালি-উত্তর আয়ারল্যান্ড
রাত ১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
ওয়েলস-বসনিয়া
রাত ১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫
চেক প্রজাতন্ত্র-আয়ারল্যান্ড
রাত ১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৩
ব্রাজিল-ফ্রান্স
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
বলিভিয়া-সুরিনাম
আগামীকাল ভোর ৪টা, ফিফা প্লাস