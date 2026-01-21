আজ টিভিতে যা দেখবেন (২১ জানুয়ারি ২০২৬)

বিপিএলে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার আজ। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে চলছে দ্বিতীয় রাউন্ড। বিকেলে বিগ ব্যাশে রিশাদ হোসেনের ম্যাচ। রাতে আছে চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচ।
২য় রাউন্ড
সকাল ৬-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
ইংল্যান্ড-স্কটল্যান্ড
বেলা ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
হারিকেনস-স্টারস
বেলা ২-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২
কোয়ালিফায়ার (সিলেট-রাজশাহী)
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ভারত-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
ইস্টার্ন কেপ-প্রিটোরিয়া
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২
গালাতাসারাই-আতলেতিকো
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
স্লাভিয়া প্রাগ-বার্সেলোনা
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
মার্শেই-লিভারপুল
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২
চেলসি-পাফোস
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫