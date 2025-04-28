আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৮ এপ্রিল ২০২৫)

\u0026lt;blockquote\u0026gt;চট্টগ্রাম টেস্ট আজ শুরু। আইপিএলে আছে একটি ম্যাচ।\u0026lt;/blockquote\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;বাংলাদেশ–জিম্বাবুয়ে\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;সকাল ১০টা, \u0026lt;em\u0026gt;বিটিভি\u0026lt;/em\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;রাজস্থান রয়্যালস–গুজরাট টাইটানস\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;রাত ৮টা, \u0026lt;em\u0026gt;টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১\u0026lt;/em\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;লাৎসিও–পার্মা\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;রাত ১২–৪৫ মি., \u0026lt;em\u0026gt;স্পোর্টজেডএক্স অ্যাপ\u0026lt;/em\u0026gt; \u0026lt;/p\u0026gt;