জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজ বাঁচানোর লড়াইয়ে নামার আগে অনুশীলনে বাংলাদেশ দল
জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজ বাঁচানোর লড়াইয়ে নামার আগে অনুশীলনে বাংলাদেশ দল
খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৮ এপ্রিল ২০২৫)

খেলা ডেস্ক
চট্টগ্রাম টেস্ট আজ শুরু। আইপিএলে আছে একটি ম্যাচ।

চট্টগ্রাম টেস্ট–১ম দিন

বাংলাদেশ–জিম্বাবুয়ে
সকাল ১০টা, বিটিভি

আইপিএল

রাজস্থান রয়্যালস–গুজরাট টাইটানস
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

ইতালিয়ান সিরি ‘আ’

লাৎসিও–পার্মা
রাত ১২–৪৫ মি., স্পোর্টজেডএক্স অ্যাপ

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