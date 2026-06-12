আজ টিভিতে যা দেখবেন (১২ জুন ২০২৬)

ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে মৌসুমের শেষ দিন আজ। শিরোপা নির্ধারিত হবে আজই। বিশ্বকাপে আজ ও আগামীকাল সকাল মিলিয়ে ম্যাচ আছে তিনটি।
দক্ষিণ কোরিয়া-চেক প্রজাতন্ত্র
সকাল ৮টা; বিটিভি, টি স্পোর্টস ও সময়
কানাডা-বসনিয়া
রাত ৮টা; বিটিভি, টি স্পোর্টস ও সময়
যুক্তরাষ্ট্র-প্যারাগুয়ে
আগামীকাল সকাল ৭টা, বিটিভি, টি স্পোর্টস ও সময়
আবাহনী-মোহামেডান
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস টিভি ও ইউটিউব
গুলশান-টাইগার্স
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব
অগ্রণী ব্যাংক-স্ট্রাইকার্স
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব
প্রাইম ব্যাংক-লেপার্ডস
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব