খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১১ ডিসেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি আজ। রাতে ইউরোপা লিগে মাঠে নামবে নটিংহাম ফরেস্ট, অ্যাস্টন ভিলা, রোমা ও লিওঁর মতো ক্লাব।

ওয়েলিংটন টেস্ট-২য় দিন

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪টা, টি স্পোর্টস

২য় টি-টোয়েন্টি

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস

আইএল টি-টোয়েন্টি

নাইট রাইডার্স-এমিরেটস
রাত ৮-৩০ মি., পিটিভি স্পোর্টস

ইউরোপা লিগ

জাগরেব-বেতিস
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

মিতিউলান-গেঙ্ক
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

উট্রেখট-নটিংহাম
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫

সেল্টিক-রোমা
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১

বাসেল-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২

লিওঁ-ইগলস
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫

