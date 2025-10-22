আজ টিভিতে যা দেখবেন (২২ অক্টোবর ২০২৫)

চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ জুভেন্টাসের মুখোমুখি রিয়াল মাদ্রিদ। লিভারপুল খেলবে ফ্রাঙ্কফুর্টের বিপক্ষে। রাওয়ালপিন্ডিতে টেস্ট খেলছে পাকিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকা।
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১১টা, টি স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১
বিলবাও-কারাবাগ
রাত ১০-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
চেলসি-আয়াক্স
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১
রিয়াল মাদ্রিদ-জুভেন্টাস
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২
ফ্রাঙ্কফুর্ট-লিভারপুল
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫
স্পেন-দক্ষিণ কোরিয়া
সন্ধ্যা ৭টা, ফিফা প্লাস
জাপান-জাম্বিয়া
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস
সামোয়া-কানাডা
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস
আইভরিকোস্ট-কলম্বিয়া
রাত ১টা, ফিফা প্লাস
নাইজেরিয়া-ফ্রান্স
রাত ১টা, ফিফা প্লাস
প্যারাগুয়ে-নিউজিল্যান্ড
রাত ১টা, ফিফা প্লাস