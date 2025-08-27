মহাকাব্যিক অভিযানে ফেদেরার

বিখ্যাত চশমার ব্র্যান্ড অলিভার পিপলসের বিজ্ঞাপনে রজার ফেদেরার। বার্সেলোনার রবার্ট লেভানডফস্কি-লামিনে ইয়ামালরা। ক্রীড়াঙ্গনের বিভিন্ন মুহূর্তের নির্বাচিত ছবি নিয়ে এই আয়োজন—
আপাতত নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দলের কোনো ম্যাচ নেই। অবকাশের এই সময়টায় গলফ খেলছেন কিউই ব্যাটসম্যান ড্যারিল মিচেলরায়ো ভায়েকানোর বিপক্ষে লা লিগার ম্যাচ সামনে রেখে অনুশীলনে বার্সেলোনার রবার্ট লেভানডফস্কি-লামিনে ইয়ামালরাচট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের স্থানীয় কোচদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। আজ চট্টগ্রামেবাংলাদেশের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে আজ সকালে ঢাকায় এসে পৌঁছায় নেদারল্যান্ডস দলসিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে সূর্যাস্তের আগমুহূর্ত। এই মাঠেই নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ দল। ছবিটি পোস্ট করে বিসিবি লিখেছে, ‘ক্রিকেটের আলো জ্বলার আগে এক মনোমুগ্ধকর সূর্যাস্তের আবির্ভাব ঘটে’থিম্পুতে আজ সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে নেপালের মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ। দুই দলের মাঠে নামার মুহূর্তসাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে নেপালের বিপক্ষে বাংলাদেশের ৪-১ গোলের জয়ে হ্যাটট্রিক করেন সৌরভী আকন্দবিখ্যাত চশমার ব্র্যান্ড অলিভার পিপলসের বিজ্ঞাপনে রজার ফেদেরার। ছবিটি পোস্ট করে টেনিস কিংবদন্তি লিখেছেন, ‘মন্টে কার্লোতে একটি মহাকাব্যিক অভিযানের দৃশ্য’