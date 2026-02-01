খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের পুরুষ এককের ফাইনাল আজ, মুখোমুখি নোভাক জোকোভিচ ও কার্লোস আলকারাজ। সন্ধ্যায় লা লিগায় মাঠে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ।

নারী টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই

বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস
সকাল ৯-১৫ মি., আইসিসি টিভি

অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট

ভারত-পাকিস্তান
বেলা ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন: ফাইনাল

জোকোভিচ-আলকারাজ
বেলা ২-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২ ও ৫

৩য় টি-টোয়েন্টি

পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া
বিকেল ৫টা, টি স্পোর্টস

লা লিগা

রিয়াল মাদ্রিদ-ভায়েকানো
সন্ধ্যা ৭টা, বিগিন অ্যাপ

২য় টি-টোয়েন্টি

শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ম্যান ইউনাইটেড-ফুলহাম
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

টটেনহাম-ম্যান সিটি
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বুন্দেসলিগা

স্টুটগার্ট-ফ্রাইবুর্গ
রাত ৮-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

ডর্টমুন্ড-হাইডেনহাইম
রাত ১০-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

