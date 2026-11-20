নিউজিল্যান্ড–ভারত টেস্টের দ্বিতীয় দিন আজ। চলছে এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস। সিটি গ্রুপ–প্রথম আলো ক্রীড়া পুরস্কার ২০২৫ এর ধারণকৃত অনুষ্ঠানটি দেখা যাবে নাগরিক টিভিতে।
নিউজিল্যান্ড–ভারত
ভোর ৪টা, সনি স্পোর্টস ১ ও ৫
পাকিস্তান–শ্রীলঙ্কা
সকাল ১০–৩০ মি., টি স্পোর্টস ও পিটিভি স্পোর্টস
পাকিস্তান ‘এ’–আমিরাত
দুপুর ১২টা, সনি স্পোর্টস ২
ভারত ‘এ’–নেপাল
বিকেল ৪টা, সনি স্পোর্টস ১
ধারণকৃত অনুষ্ঠান
রাত ৮–৩০ মি., নাগরিক টিভি
স্পেন–চীন
রাত ৮টা, ডিএজেডএন
ইতালি–জ্যামাইকা
রাত ৯টা, ডিএজেডএন
সেনেগাল–ক্রোয়েশিয়া
রাত ৯–৩০ মি., ডিএজেডএন
বিলবাও–এসপানিওল
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস