আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৫ মার্চ ২০২৬)

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে আজ। নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ। আছে প্রিমিয়ার লিগ ও লা লিগার ম্যাচও।
বাংলাদেশ-পাকিস্তান
বেলা ২-১৫ মি., নাগরিক ও টি স্পোর্টস
নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ৭-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
জাপান-ফিলিপাইন
বেলা ১১টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
দুপুর ১২-১৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
ম্যান ইউনাইটেড-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লিভারপুল-টটেনহাম
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বার্সেলোনা-সেভিয়া
রাত ৯-১৫ মি., বিগিন অ্যাপ
লাৎসিও-এসি মিলান
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন