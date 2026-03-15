আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৫ মার্চ ২০২৬)

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে আজ। নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ। আছে প্রিমিয়ার লিগ ও লা লিগার ম্যাচও।

৩য় ওয়ানডে

বাংলাদেশ-পাকিস্তান
বেলা ২-১৫ মি., নাগরিক ও টি স্পোর্টস

১ম নারী টি-টুয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ৭-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

নারী এশিয়ান ফুটবল

জাপান-ফিলিপাইন
বেলা ১১টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড

১ম টি-টুয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
দুপুর ১২-১৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ম্যান ইউনাইটেড-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লিভারপুল-টটেনহাম
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

বার্সেলোনা-সেভিয়া
রাত ৯-১৫ মি., বিগিন অ্যাপ

সিরি ‘আ’

লাৎসিও-এসি মিলান
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন

