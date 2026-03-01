আজ টিভিতে যা দেখবেন (১ মার্চ ২০২৬)

নারী এশিয়ান কাপ শুরু আজ। টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের ‘কোয়ার্টার ফাইনালে’ মুখোমুখি ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মুখোমুখি আর্সেনাল ও চেলসি।
অস্ট্রেলিয়া-ফিলিপাইন
বেলা ৩টা, ট্যাপম্যাড অ্যাপ/ওয়েবসাইট
দক্ষিণ আফ্রিকা-জিম্বাবুয়ে
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
সকাল ৯-৫০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ম্যান ইউনাইটেড-প্যালেস
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ফুলহাম-টটেনহাম
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
আর্সেনাল-চেলসি
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ক্রেমোনেসে-এসি মিলান
বিকেল ৫-৩০ মি., ডিএজেডএন
সাসসুয়োলো-আতালান্তা
রাত ৮টা, ডিএজেডএন
তুরিনো-লাৎসিও
রাত ১১টা, ডিএজেডএন
রোমা-জুভেন্টাস
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন