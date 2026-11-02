আজ টিভিতে যা দেখবেন (২ নভেম্বর ২০২৬)

জাতীয় ক্রিকেট লিগের পঞ্চম রাউন্ডের ম্যাচ চলছে। এশিয়ান হকি চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ চীন। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও লা লিগায় আছে একটি করে ম্যাচ।
সিলেট–চট্টগ্রাম
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
ময়মনসিংহ–খুলনা
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
ঢাকা–বরিশাল
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
রংপুর–রাজশাহী
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
বাংলাদেশ–চীন
বেলা ৩টা, স্টার স্পোর্টস ২
জাপান–মালয়েশিয়া
বিকেল ৫–১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২
ভারত–দক্ষিণ কোরিয়া
সন্ধ্যা ৭–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২
নিউক্যাসল–এভারটন
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
দেপোর্তিভো–ওসাসুনা
রাত ২টা, টি স্পোর্টস