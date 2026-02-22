আজ টিভিতে যা দেখবেন (২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

নারী রাইজিং স্টার এশিয়া কাপের ফাইনালে আজ ভারত ‘এ’ দলের মুখোমুখি বাংলাদেশ ‘এ’। টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে আছে দুটি ম্যাচ।
বাংলাদেশ ‘এ’-ভারত ‘এ’
বেলা ১টা, টি স্পোর্টস
শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
নটিংহাম-লিভারপুল
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টটেনহাম-আর্সেনাল
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বার্সেলোনা-লেভান্তে
রাত ৯-১৫ মি., বিগিন অ্যাপ
আতালান্তা-নাপোলি
রাত ৮টা, ডিএজেডএন
এসি মিলান-পার্মা
রাত ১১টা, ডিএজেডএন