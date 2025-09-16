খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

এশিয়া কাপে আজ আফগানিস্তানের মুখোমুখি বাংলাদেশ। উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্ব শুরু হচ্ছে আজ।

এশিয়া কাপ ক্রিকেট

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টি

রাজশাহী-খুলনা
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস

ঢাকা বিভাগ-রংপুর বিভাগ
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস

অ্যাথলেটিকস

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ
বেলা ৩টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

বিলবাও-আর্সেনাল
রাত ১০-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

টটেনহাম-ভিয়ারিয়াল
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১

রিয়াল মাদ্রিদ-মার্শেই
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২

জুভেন্টাস-ডর্টমুন্ড
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫

সিপিএল: এলিমিনেটর

অ্যান্টিগা-ত্রিনবাগো
আগামীকাল সকাল ৬টা, স্টার স্পোর্টস ২

