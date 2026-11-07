আজ টিভিতে যা দেখবেন (৭ নভেম্বর ২০২৬)

সিলেট টেস্টের তৃতীয় দিন আজ। রাতে ইউরোপের লিগ ফুটবলে মাঠে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ, পিএসজি, আর্সেনাল ও ম্যানচেস্টার সিটি।
নিউজিল্যান্ড–ভারত
সকাল ৮টা, সনি স্পোর্টস ১ ও ২
বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৯–৩০ মি., টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
সিলেট–রাজশাহী
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
ময়মনসিংহ–বরিশাল
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
ঢাকা–খুলনা
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
রংপুর–চট্টগ্রাম
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
বাংলাদেশ–শ্রীলঙ্কা
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস ২
জিম্বাবুয়ে–আফগানিস্তান
দুপুর ১২টা, ট্যাপম্যাড
লিডস–টটেনহাম
সন্ধ্যা ৬–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
আর্সেনাল–হাল সিটি
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
নটিংহাম–ম্যানচেস্টার সিটি
রাত ১১–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
মালাগা–রেসিং
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস
এস্পানিওল–দেপোর্তিভো
রাত ৯–১৫ মি., টি স্পোর্টস
ওসাসুনা–বিলবাও
রাত ১১–৩০ মি., টি স্পোর্টস
ভ্যালেন্সিয়া–রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা, টি স্পোর্টস
পিএসজি–ত্রয়া
রাত ২–০৫ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২