চট্টগ্রামে আজ শুরু বাংলাদেশ–দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট
চট্টগ্রামে আজ শুরু বাংলাদেশ–দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট
খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৯অক্টোবর ২০২৪)

খেলা ডেস্ক

বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের শেষ টেস্ট শুরু আজ।

চট্টগ্রাম টেস্ট-১ম দিন

বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস ও গাজী টিভি

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

ঢাকা বিভাগ-রংপুর
সকাল ১০টা, ইউটিউব/বিসিবি

খুলনা-বরিশাল
সকাল ১০টা, ইউটিউব/বিসিবি

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ

বসুন্ধরা কিংস-ইস্ট বেঙ্গল
রাত ৯টা, টি স্পোর্টস

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