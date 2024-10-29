আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৯অক্টোবর ২০২৪)

\u0026lt;p\u0026gt;বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের শেষ টেস্ট শুরু আজ।\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস ও গাজী টিভি\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;ঢাকা বিভাগ-রংপুর\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;সকাল ১০টা, ইউটিউব/বিসিবি\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;খুলনা-বরিশাল\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;সকাল ১০টা, ইউটিউব/বিসিবি\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;বসুন্ধরা কিংস-ইস্ট বেঙ্গল\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;রাত ৯টা, টি স্পোর্টস \u0026lt;/p\u0026gt;