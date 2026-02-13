আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে খেলবে অস্ট্রেলিয়া। আছে আরও দুটি ম্যাচ। নারী রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ শুরু হচ্ছে আজ।
নেপাল-পাকিস্তান
সকাল ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস
অস্ট্রেলিয়া-জিম্বাবুয়ে
বেলা ১১-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
কানাডা-আমিরাত
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
যুক্তরাষ্ট্র-নেদারল্যান্ডস
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান (পুরুষ)
দুপুর ১২-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
আর্জেন্টিনা-আয়ারল্যান্ড (নারী)
বেলা ২-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ডর্টমুন্ড-মাইনৎস
রাত ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
পিসা-এসি মিলান
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন
এলচে-ওসাসুনা
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ