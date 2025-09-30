যে শর্তে সূর্যকুমারদের ট্রফি ফিরিয়ে দেবেন নাকভি

এশিয়া কাপের ফাইনাল শেষ হয়েছে গত রোববার রাতে। তবে মাঠের লড়াই থেমে গেলেও ভারত–পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব থামেনি।
দুবাইয়ে ফাইনালে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে শিরোপা জেতে ভারত। কিন্তু আসল নাটক শুরু হয় পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে। নিয়ম অনুযায়ী এসিসির চেয়ারম্যান এবং পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নাকভির হাত থেকেই ট্রফি নেওয়ার কথা ছিল ভারতের। কিন্তু সূর্যকুমার যাদবের দল তাঁর কাছ থেকে ট্রফি নিতে রাজি হয়নি। ফলে নাকভিও সোজা জানিয়ে দেন, সভাপতি হিসেবে তিনিই ট্রফি দেবেন, না হলে ট্রফি দেওয়া হবে না।
পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায়, ব্যক্তিগত পুরস্কার বিতরণের পর নাকভিসহ অতিথিরা মঞ্চ ছেড়ে চলে যান। ট্রফিটি তখন পড়ে ছিল একপাশে। পরে একজন সেটি হাতে নিয়ে ভেতরে চলে যান।
এরপর বিসিসিআই অভিযোগ তোলে, তাদের জেতা ট্রফি আর খেলোয়াড়দের পদক নাকভি হোটেলে নিয়ে গেছেন। বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া দাবি করেন, ট্রফি ও পদক যত দ্রুত সম্ভব ফিরিয়ে দিতে হবে। এখন বড় প্রশ্ন—ভারত আসলে কবে, কীভাবে পাবে নিজেদের প্রাপ্য ট্রফি আর পদক?
এই প্রশ্নের কোনো আনুষ্ঠানিক উত্তর এখনো পাওয়া যায়নি। তবে জনপ্রিয় ক্রিকেট ওয়েবসাইট ‘ক্রিকবাজ’ তাদের এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ট্রফি ও পদক ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নাকভি একটি শর্ত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে, যেখানে তিনি অতিথি হিসেবে ভারতের খেলোয়াড়দের হাতে ট্রফি ও পদক তুলে দেবেন। এই শর্ত মানলেই সূর্যকুমাররা ট্রফি পাবেন। তবে ক্রিকবাজের মতে, এমন আয়োজন আলোর মুখ দেখার সম্ভাবনা খুবই কম।
ক্রিকেট মাঠে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই বাড়তি উত্তেজনা। কিন্তু এবারের এশিয়া কাপের ফাইনালে মাঠের লড়াই ছাপিয়ে বিতর্কই যেন বেশি আলোচনায় এল। দুবাইয়ে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। কিন্তু ফাইনালের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যা ঘটল, তা দেখে সবার চোখ কপালে ওঠার জোগাড়!
শুরুটা হয়েছিল এশিয়া কাপের ট্রফি নিয়ে। নিয়ম অনুযায়ী, এসিসি চেয়ারম্যান হিসেবে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নাকভিরই চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়ার কথা। কিন্তু ভারতের ক্রিকেট দল বেঁকে বসে। সূর্যকুমার যাদবের দল নাকভির কাছ থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানায়। এতে নাকভিও মেজাজ হারিয়ে বসেন। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, এসিসির সভাপতি হিসেবে তিনিই পুরস্কার দেবেন, নয়তো ট্রফি দেওয়া হবে না।
এরপর ব্যক্তিগত পুরস্কারগুলো দেওয়া হলেও নাকভিসহ অন্য অতিথিরা মঞ্চ ছেড়ে চলে যান। মঞ্চের এক পাশে পড়ে থাকা ট্রফিটি তখন একজন হাতে তুলে নিয়ে স্টেডিয়ামের ভেতর ঢুকে যান।
পরে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, তাদের জেতা এশিয়া কাপের ট্রফি ও খেলোয়াড়দের পদক নাকভি হোটেলে নিয়ে গেছেন। বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া দ্রুত ট্রফি ও পদক ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানান। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ভারত কি আদৌ ট্রফি পাবে? আর পেলেও কোন উপায়ে?
এই প্রশ্নের কোনো আনুষ্ঠানিক উত্তর এখনো পাওয়া যায়নি। তবে জনপ্রিয় ক্রিকেট ওয়েবসাইট ‘ক্রিকবাজ’ তাদের এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ট্রফি ও পদক ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নাকভি একটি শর্ত দিয়েছেন। তিনি বলেন, একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে, যেখানে তিনি অতিথি হিসেবে ভারতের খেলোয়াড়দের হাতে ট্রফি ও পদক তুলে দেবেন। এই শর্ত মানলেই সূর্যকুমাররা ট্রফি পাবেন। তবে ক্রিকবাজের মতে, এমন আয়োজন আলোর মুখ দেখার সম্ভাবনা খুবই কম।
এবারের এশিয়া কাপে ক্রিকেটীয় লড়াইয়ের চেয়ে বিতর্কই যেন বেশি হয়েছে। গ্রুপ পর্বের ম্যাচে দুই দলের খেলোয়াড়দের হাত না মেলানো নিয়ে তো কম জল ঘোলা হয়নি! দুই দেশের বহু পুরোনো বিবাদের জেরে এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলা নিয়েও আপত্তি তুলেছিলেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটাররা। পরে হাত না মেলানোর ঘটনা আইসিসি পর্যন্ত গড়িয়েছিল।
এসব বিতর্ক শেষ না হতেই এবার ট্রফি নিয়েই নতুন করে ঝামেলা শুরু হলো। ট্রফি ছাড়াই দেশে ফিরতে হয়েছে চ্যাম্পিয়ন ভারতকে। এখন দেখার বিষয়, ক্রিকেট কূটনীতিতে এই জটিলতা কীভাবে সমাধান হয়।