লাওতারো মার্তিনেজের (ডানে) ইন্টার মিলান নাকি লামিনে ইয়ামালের বার্সেলোনা—চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে কোন দল উঠবে, জানা যাবে আজ
লাওতারো মার্তিনেজের (ডানে) ইন্টার মিলান নাকি লামিনে ইয়ামালের বার্সেলোনা—চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে কোন দল উঠবে, জানা যাবে আজ
খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৬ মে ২০২৫)

খেলা ডেস্ক
আইপিএল ও উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে আছে একটি করে ম্যাচ।

আইপিএল🏏

মুম্বাই ইন্ডিয়ানস–গুজরাট টাইটানস
রাত ৮টা  📺 স্টার স্পোর্টস ১ ও টি স্পোর্টস

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ ⚽

সেমিফাইনাল: ফিরতি লেগ
ইন্টার মিলান–বার্সেলোনা
রাত ১টা  📺 সনি স্পোর্টস টেন ২

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