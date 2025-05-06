আজ টিভিতে যা দেখবেন (৬ মে ২০২৫)

\u0026lt;blockquote\u0026gt;আইপিএল ও উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে আছে একটি করে ম্যাচ।\u0026lt;/blockquote\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;মুম্বাই ইন্ডিয়ানস–গুজরাট টাইটানস\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;রাত ৮টা \u0026nbsp;📺\u0026nbsp;\u0026lt;em\u0026gt;স্টার স্পোর্টস ১ ও টি স্পোর্টস\u0026lt;/em\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;সেমিফাইনাল: ফিরতি লেগ\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;ইন্টার মিলান–বার্সেলোনা\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;রাত ১টা \u0026nbsp;📺 \u0026lt;em\u0026gt;সনি স্পোর্টস টেন ২\u0026lt;/em\u0026gt; \u0026lt;/p\u0026gt;