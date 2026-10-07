খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৭ অক্টোবর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব লিজেন্ডস ছাড়া টেলিভিশনে লাইভ দেখার মতো তেমন কোনো খেলা নেই।

লিজেন্ডস ক্রিকেট

বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া
বিকেল ৫-৩০ মি., টি স্পোর্টস

ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
রাত ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস

উয়েফা নেশনস লিগ

হাইলাইটস শো
বিকেল ৫টা, সনি স্পোর্টস ২

আরও পড়ুন