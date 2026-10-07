আজ টিভিতে যা দেখবেন (৭ অক্টোবর ২০২৬)

\u0026lt;p\u0026gt;ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব লিজেন্ডস ছাড়া টেলিভিশনে লাইভ দেখার মতো তেমন কোনো খেলা নেই।\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;বিকেল ৫-৩০ মি., টি স্পোর্টস\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;রাত ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;হাইলাইটস শো\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;বিকেল ৫টা, সনি স্পোর্টস ২ \u0026lt;/p\u0026gt;