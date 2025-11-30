খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩০ নভেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

ভারত–দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়ানডে সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মুখোমুখি চেলসি ও আর্সেনাল। লা লিগায় রিয়াল মাদ্রিদের প্রতিপক্ষ জিরোনা।

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট–রাজশাহী
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

ময়মনসিংহ–বরিশাল
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

ঢাকা–খুলনা
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

রংপুর–চট্টগ্রাম
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

১ম ওয়ানডে

ভারত–দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

প্যালেস–ম্যান ইউনাইটেড
সন্ধ্যা ৬টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ওয়েস্ট হাম–লিভারপুল
রাত ৮–০৫ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

চেলসি–আর্সেনাল
রাত ১০–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

সিরি আ

পিসা–ইন্টার মিলান
রাত ৮টা, ডিএজেডএন

আতালান্তা–ফিওরেন্তিনা
রাত ১১টা, ডিএজেডএন

রোমা–নাপোলি
রাত ১–৪৫ মি., ডিএজেডএন

লা লিগা

জিরোনা–রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ

