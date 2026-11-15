আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৫ নভেম্বর ২০২৬)

নিউজিল্যান্ড-ভারতের পঞ্চম ওয়ানডে ও অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ওয়ানডে আজ। শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট ও শারজা টেস্টের তৃতীয় দিন। রাতে মাঠে গড়াবে উয়েফা নেশনস লিগের হাইভোল্টেজ সব ম্যাচ।
জোহানেসবার্গ টেস্ট (১ম দিন)
দক্ষিণ আফ্রিকা–বাংলাদেশ
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস, র্যাবিটহোল
নিউজিল্যান্ড–ভারত (৫ম ওয়ানডে)
সকাল ৮টা, সনি স্পোর্টস ১ ও ৫
অস্ট্রেলিয়া–ইংল্যান্ড (২য় ওয়ানডে)
সকাল ৯–৩০ মি., ট্যাপম্যাড, ইউরোস্পোর্ট
আফগানিস্তান–জিম্বাবুয়ে শারজা টেস্ট (৩য় দিন)
দুপুর ১২টা, ট্যাপম্যাড
সিলেট–বরিশাল
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
ময়মনসিংহ–রাজশাহী
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
ঢাকা–চট্টগ্রাম
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
রংপুর–খুলনা
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
লাটভিয়া–আর্মেনিয়া
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ২
বেলারুশ–আলবেনিয়া
রাত ১১টা, সনি স্পোর্টস ২
স্পেন–ইংল্যান্ড
রাত ১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
বেলজিয়াম–ইতালি
রাত ১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
ফ্রান্স–তুরস্ক
রাত ১–৪৫ মি, সনি স্পোর্টস ৫