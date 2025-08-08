জিদান কি আবার রিয়াল মাদ্রিদে ফিরলেন

২০২৫-২৬ মৌসুমের জন্য প্রস্তুত হামজা চৌধুরী। নতুন মৌসুমে রিয়াল মাদ্রিদের তৃতীয় জার্সিতে ক্লাবটির কিংবদন্তি জিনেদিন জিদান। ক্রীড়াঙ্গনের বিভিন্ন মুহূর্তের নির্বাচিত ছবি নিয়েই এই আয়োজন—
বাংলাদেশ যুবাদের উইকেট উদ্যাপন। হারারেতে আজ জিম্বাবুয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে ১৬০ রানে হারিয়েছে আজিজুল-রিজানদের দলবুলাওয়ে টেস্টে জিম্বাবুয়ের বোলারদের নিয়ে ছেলেখেলায় মেতেছেন নিউজিল্যান্ডের ব্যাটসম্যানরা। (বাঁ থেকে) ডেভন কনওয়ে, হেনরি নিকোলস, রাচিন রবীন্দ্র—তিনজনই খেলেছেন ১৫০ ছোঁয়া ইনিংসঅনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে আজ বাংলাদেশ-পূর্ব তিমুর ম্যাচের একটি মুহূর্ততৃষ্ণা-আফঈদা-সাগরিকাদের উচ্ছ্বাস। পূর্ব তিমুরকে আজ ৮-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ প্রাক্-মৌসুম প্রস্তুতি ম্যাচে কাল হ্যাটট্রিক করেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। আল নাসরের পর্তুগিজ মহাতারকাকে আজ দেখা গেল জিমে ঘাম ঝরাতে ‘২০২৫-২৬ প্রাক্-মৌসুম প্রস্তুতি শেষ। নতুন মৌসুমের জন্য প্রস্তুত’—ছবিটি পোস্ট করে এ কথাই লিখেছেন লেস্টার সিটির বাংলাদেশি ফুটবলার হামজা চৌধুরী ছবিটি দেখে মনে হতে পারে, জিনেদিন জিদান হয়তো নতুন কোনো ভূমিকায় রিয়াল মাদ্রিদে ফিরলেন। না, জিদান রিয়ালে ফেরেননি। ক্রীড়া সামগ্রীর কোনো এক মেগা স্টোরে গিয়ে নতুন মৌসুমের জন্য বানানো ক্লাবটির তৃতীয় জার্সি পরেছেন। ছবির ক্যাপশন, ‘এগিয়ে যাও মাদ্রিদ’