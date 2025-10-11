বেকহামের জ্যাকি চ্যান-দর্শন আর বাইসাইকেলে ফন ডাইকরা
খেলা ডেস্ক
হংকং বিমানবন্দরে এক ফ্রেমে চার প্রবাসী ফুটবলার। জ্যাকি চ্যানের সঙ্গে ডেভিড বেকহাম। ফিল্ডিংয়েই বোলিংয়ের ‘প্রস্তুতি’ মোহাম্মদ সিরাজের। ফন ডাইকরা চেপে বসেছেন বাইসাইকেলে। খেলার দুনিয়ার তারকাদের বিচিত্র ব্যস্ততার ছবি দেখুন।
ফিল্ডিংয়ের সময় পায়ে চোট পেয়েছেন শ্রীলঙ্কা নারী দলের অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তু। এতটাই যে মাঠে প্রাথমিক চিকিৎসা যথেষ্ঠ হয়নি। স্ট্রেচারে করে মাঠ ছাড়তে হয়েছে তাঁকে। আজ কলম্বোয় নারী বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড ম্যাচেইংল্যান্ডের সোফিয়া ডাংকলির ক্যাচ মুঠোবন্দীর সময় শ্রীলঙ্কার কাভিশা দিলারি। আজ কলম্বোয় নারী বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড ম্যাচে
সান্তিয়াগোয় প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে চিলি-পেরু। খেলা দেখতে গ্যালারিতে রঙিন সাজে পেরুর দুই সমর্থক করছিলেন ফিল্ডিং। বল হাতে আসার পর সেটি কাউকে দেবেন। মোহাম্মদ সিরাজকে দেখে মনে হবে তখনই বোলিং করতে প্রস্তুত তিনি। আজ দিল্লিতে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্টের দ্বিতীয় দিনে
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ফিনল্যান্ডের বিপক্ষে নামার আগে নেদারল্যান্ডসের অনুশীলনে বাইসাইকেলে চেপে বসেছেন ভার্জিল ফন ডাইক (বাঁয়ে) ও মেম্ফিস ডিপাই (ডানে) বল ডেলিভারির সময় শরীর বেঁকেছে জোমেল ওয়ারিক্যানের। তাল মিলিয়ে নেচে উঠল মাথার ওই চুলও। আজ দিল্লিতে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্টের দ্বিতীয় দিনে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান দ্বিতীয় ওয়ানডে শুরুর আগে সাইফ হাসানের সঙ্গে ছবি তুললেন আতহার আলী খান জামাল ভূঁইয়া, হামজা চৌধুরী, শমিত সোম ও জায়ান আহমে—তাঁদের বেড়ে ওঠা প্রবাসে, কিন্তু খেলেন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলে। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ খেলতে এই দলের সঙ্গে তাঁরা এখন হংকংয়ে। সেখানে বিমানবন্দরের তোলা ছবিটি আজ পোস্ট করেছেন জামাল ভূঁইয়া খ্যাতিমান অভিনেতা ও মার্শাল আর্টিস্ট জ্যাকি চ্যানের সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে দেখা ডেভিড বেকহামের। ‘লিজেন্ড’ চ্যানের সঙ্গে তোলা ছবিটি পোস্ট করেন সাবেক ইংলিশ ফুটবলার