আজ টিভিতে যা দেখেবেন (১৪ নভেম্বর ২০২৫)

সিলেটে টেস্টের চতুর্থ দিন আজ। কলকাতা টেস্ট আজ শুরু। রাতে ইউরোপীয় অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আছে কয়েকটি ম্যাচ।
বাংলাদেশ–আয়ারল্যান্ড
সকাল ৯–৩০ মি., নাগরিক টিভি ও টি স্পোর্টস
ভারত–দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ১০টা, স্টার স্পোর্টস ২
মেলবোর্ন স্টার্স–পার্থ স্করচার্স
সকাল ১০–৪০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স–মেলবোর্ন রেনেগেডস
দুপুর ২–১০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
পাকিস্তান–শ্রীলঙ্কা
বিকেল ৩–৩০ মি., এ স্পোর্টস
ভারত ‘এ’–আরব আমিরাত
বিকেল ৫–৩০ মি., টি স্পোর্টস
পোল্যান্ড–নেদারল্যান্ডস
রাত ১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২
লুক্সেমবুর্গ–জার্মানি
রাত ১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস টেন ১
ক্রোয়েশিয়া–ফারো দ্বীপপুঞ্জ
রাত ১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস টেন ৫
স্লোভাকিয়া–উত্তর আয়ারল্যান্ড
রাত ১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস টেন ৩