দুই কিংবদন্তির সঙ্গে ভিনিসিয়ুস কী করেন

জয়সোয়ালের একাকী মুহূর্ত, ঘোরাঘুরিতে হাসান আলী। ভুটানে শামসুন্নাহার, মিতালি রাজ দূরে কোথাও। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পাওয়া খেলার দুনিয়ার তারকাদের নির্বাচিত ছবি।
গান শুনে মুগ্ধ ওয়াসিম আকরাম। পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ছবিটির সঙ্গে লিখেছেন, ‘আমি এই গানটার প্রেমে পড়ে গেছি। তিনি (গায়ক) কী বলছেন, তার কিছুই বুঝি না, তবু গানটা হৃদয় ছুঁয়ে যায়। অবশ্যই শুনে দেখো। আমার মনে হয় এটা কাজাখস্তানের গান আর কী দুর্দান্ত কণ্ঠ!’ কোন গান, সেটা জানতে যেতে হবে তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে
জাতীয় নারী ফুটবল দলের খেলোয়াড় শামসুন্নাহার এখন ভুটানে। ছবিটা সেখানেই তোলাভারত নারী ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মিতালি রাজ কোথায় ঘুরতে গেছেন?
ভারতীয় ওপেনার যশস্বী জয়সোয়াল কি ফোনে অবসর মুহূর্ত কাটানোর ছবি দিয়েছেন, নাকি কোনো পণ্যের?ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে থাকা শ্রীলঙ্কার অনূর্ধ্ব–১৯ দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে সময় কাটালেন ক্যারিবীয় কিংবদন্তি ভিভ রিচার্ডসজার্মানি ফুটবল দলের অনুশীলন শুরুর আগে কোচ ইউলিয়ান নাগলসমান পাকিস্তানের পেসার হাসান আলী ঘুরতে বেরিয়েছেনদুই ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি রোনালদো ও রোনালদিনিওর সঙ্গে ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। কিন্তু কী করছেন তাঁরা, বিজ্ঞাপন?