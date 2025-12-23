খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৩ ডিসেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

ইন্টারন্যাশনাল টি-টোয়েন্টিতে আজ সাকিব আল হাসানের এমআই এমিরেটস খেলবে গালফ জায়ান্টসের বিপক্ষে।

বিগ ব্যাশ লিগ

স্ট্রাইকার্স-স্টারস
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২

নারী টি-টোয়েন্টি

ভারত-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১

আইএল টি-টোয়েন্টি

জায়ান্টস-এমিরেটস
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস

