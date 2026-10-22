আজ টিভিতে যা দেখবেন (২২ অক্টোবর ২০২৬)

নিউজিল্যান্ড–ভারত টি–টুয়েন্টি সিরিজ শুরু আজ। পাকিস্তানে ত্রিদেশীয় টি–টুয়েন্টি সিরিজে মুখোমুখি ইংল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কা। রাতে আছে ইউরোপা লিগ।
নিউজিল্যান্ড–ভারত
বেলা ১টা, সনি স্পোর্টস ১ ও ৫
দক্ষিণ আফ্রিকা–অস্ট্রেলিয়া
বেলা ১–৪৫ মি., ট্যাপম্যাড
ইংল্যান্ড–শ্রীলঙ্কা
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস
ক্রিট–লেভারকুসেন
রাত ১০–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
জুভেন্টাস–রেনে
রাত ১০–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
বেসিকতাস–প্যালেস
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১
বোর্নমাউথ–এসি মিলান
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২
ইয়াবলোনেৎস–ব্রাইটন
রাত ১০–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫
আয়াক্স–আতালান্তা
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫